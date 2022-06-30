«Сплав памятника в честь наших дедов и прадедов». Когда скульптуру из советских монет откроют в Минске?

Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в минском парке Победы откроют знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мемориал будет сделан из сплавов советских монет, собранных со всей страны.
Новости Беларуси. Накануне Дня Независимости в минском парке Победы откроют знак «Живая память благодарных поколений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мемориал будет сделан из сплавов советских монет, собранных со всей страны.
Внешне знак будет представлять дерево, рядом с которым лежит фронтовое письмо-треугольник – символ памяти обо всех, кто воевал и добыл Великую Победу, связь между героями, их семьями и Родиной. В общей сумме белорусы собрали более 130 тысяч советских монет, часть из которых уже залита в скульптуру.
Кирилл Дубовик, начальник управления идеологической работы Министерства внутренних дел Беларуси:
Услышав о возможности принятия участия в данном патриотическом проекте, вспомнили, что еще с советских времен у родителей была старая советская монетница для помещения металлических монет. Обнаружили ее, спустя долгие поиски на балконе. Достали монетки, собрали в целлофановый мешочек. И дочка, счастливая, что приняла участие в этом проекте, принесла эти монетки в школу.
Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
В Год исторической памяти мы решили создать проект и реализовать его на территории Республики Беларусь. Проект, который сможет объединить тысячи, десятки тысяч, а может и сотни тысяч семей, детей, молодежи по всей нашей стране. И через такую изюминку, через монетку в сплав памятника в честь наших дедов и прадедов, нам удалось это сделать.
Помимо монет, каждый желающий мог пожертвовать любую сумму. Проект поддержали министерства, десятки организаций и ведомств.
Игорь Луцкий: «Самая главная наша задача – сохранить мир, а если будет необходимость, то и защитить этот мир». Читайте здесь.
Оставшиеся слитки сплавов монет переданы на хранение в Музей истории Великой Отечественной войны. Они пойдут на изготовление скульптур, которые планируется установить в Бресте и Москве.