Хоромы для буренок: в Оршанском районе работает новая ферма

Надежда Владимировна семнадцать лет работала на обычной ферме. Когда доила вручную, были любимые Пеструшки и Золушки. Сейчас на всех одно имя – Малышка – и одинаковая порция внимания.
Такое оборудование доярки раньше видели только по телевизору. К аппаратуре не сразу привыкли и Буренки. После переезда животные пережили небольшой стресс. Теперь надои постепенно увеличиваются.
Надежда Троян, оператор машинного доения:
Конечно, работать очень интересно, потому что молоко льется рекой и стало намного легче. По компьютеру видим, сколько дает молочка каждая коровка.
Компьютер определяет и рацион. Для каждой рогатой – индивидуальное протеиновое меню. Если раньше доярка шла к корове, теперь коровы идут к дояркам, свободно дефилируя по комплексу.
В отличие от обычной фермы, здесь гораздо чище, светлее и просторнее. Каждая буренка знает свое место. Вместо привязи – свободный доступ к кормам. Такое круглосуточное питание обеспечивает высокие надои.
Ставку делают не только на количество. Здесь всё рассчитано на то, чтобы получать продукт высшего сорта без особых усилий. Молоко от коровы сразу поступает в холодильные камеры. Контакт с животноводами сведен к минимуму, а контроль за качеством — максимальный.
Павел Фоминов, директор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Межево»:
Коровы рассортированы по удою. Каждая содержится отдельно, вместе с рационом, что уже дает свои результаты.
Аналогичных результатов стремятся добиться все хозяйства Витебщины. В регионе строится еще два десятка новых комплексов. Причем, многие из них — в небольших хозяйствах. Производство молока действительно становится производством и соответствует лучшим мировым стандартам.
Виталий Дмитраченко, начальник отдела животноводства Оршанского райисполкома:
Ведется реконструкция остальных животноводческих ферм. Это и реконструкция телятников, молочнотоварных ферм, техническое переоснащение, установка молокопроводов, холодильного оборудования — всё это позволяет повысить качество молока.
В «Межево» планируют ежемесячное пополнение поголовья. Уже начато строительство еще 14 объектов комплекса, в том числе и родильного отделения. Так что местные молочные реки бурным потоком устремятся на мировые рынки.