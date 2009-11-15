Хоромы для буренок: в Оршанском районе работает новая ферма

В комплекс уже переехали коров и, благополучно освоившись на новом месте, удивляют рекордными надоями.

Надежда Владимировна семнадцать лет работала на обычной ферме. Когда доила вручную, были любимые Пеструшки и Золушки. Сейчас на всех одно имя – Малышка – и одинаковая порция внимания.

Такое оборудование доярки раньше видели только по телевизору. К аппаратуре не сразу привыкли и Буренки. После переезда животные пережили небольшой стресс. Теперь надои постепенно увеличиваются.

Надежда Троян, оператор машинного доения:

Конечно, работать очень интересно, потому что молоко льется рекой и стало намного легче. По компьютеру видим, сколько дает молочка каждая коровка.

Компьютер определяет и рацион. Для каждой рогатой – индивидуальное протеиновое меню. Если раньше доярка шла к корове, теперь коровы идут к дояркам, свободно дефилируя по комплексу.

В отличие от обычной фермы, здесь гораздо чище, светлее и просторнее. Каждая буренка знает свое место. Вместо привязи – свободный доступ к кормам. Такое круглосуточное питание обеспечивает высокие надои.

Ставку делают не только на количество. Здесь всё рассчитано на то, чтобы получать продукт высшего сорта без особых усилий. Молоко от коровы сразу поступает в холодильные камеры. Контакт с животноводами сведен к минимуму, а контроль за качеством — максимальный.

Павел Фоминов, директор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Межево»:

Коровы рассортированы по удою. Каждая содержится отдельно, вместе с рационом, что уже дает свои результаты.

Аналогичных результатов стремятся добиться все хозяйства Витебщины. В регионе строится еще два десятка новых комплексов. Причем, многие из них — в небольших хозяйствах. Производство молока действительно становится производством и соответствует лучшим мировым стандартам.

Виталий Дмитраченко, начальник отдела животноводства Оршанского райисполкома:

Ведется реконструкция остальных животноводческих ферм. Это и реконструкция телятников, молочнотоварных ферм, техническое переоснащение, установка молокопроводов, холодильного оборудования — всё это позволяет повысить качество молока.

В «Межево» планируют ежемесячное пополнение поголовья. Уже начато строительство еще 14 объектов комплекса, в том числе и родильного отделения. Так что местные молочные реки бурным потоком устремятся на мировые рынки.