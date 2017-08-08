«Характер у Феникса очень своеобразный»: что говорят о рысенке в войсковой части, в которой он появился

Фениксу сейчас всего 3 месяца. Он не только чувствует себя хорошо, но и уже успел стать всеобщим любимцем. В ближайшее время Феникс получит паспорт и официально пропишется в части.

Игривого новосела в части 3214 ждали с нетерпением. Рысенка встретили расширенным вольером, новым домикам, а вскоре здесь появится и бетонный пол.

Новости Беларуси. Рысь по кличке Феникс появилась у милицейского спецназа. Котенка привезли из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бражицкий, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214: Феникс очень дружелюбный, очень любит детей. Характер у него, конечно, как и у всех кошек, очень своеобразный, очень упрямый. По отношению к людям он очень добрый.

Алексей Липлянин, военнослужащий роты специального назначения войсковой части 3214

Он становится смышленей, больше хочет резвиться, играть. Любит, как все коты, различные шарики, то, что катится, крутится, то, что убегает от него.

Именно рысь бойцы внутренних войск МВД считают своим символом.

Напомним, на протяжении 15 лет пара хищников жила в войсковой части 3214, однако в начале 2016 из-за болезни умер самец. Через пару месяцев не стало и его подруги.