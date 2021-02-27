Евгений Пустовой: «Я буду менее дипломатичным, чем обычно. Сегодня я буду рассказывать о настоящих героях и обязательно в стойке ОМОНа»

Новости Беларуси. В неделю защитников Отечества и с прицелом на предстоящий День белорусской милиции – политический стендап Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Я хорошо помню свой первый политический стендап – про «марш героев». Якобы героев. На самом деле невероятно наглых самозванцев и невероятно беглых якобы лидеров мятежа. Теперь о пастырях секты «расшатаем Беларусь» забывают даже их фанаты. Не будем о них. Много чести. Сегодня я буду менее дипломатичным, чем обычно. Сегодня я буду рассказывать о настоящих героях и обязательно в стойке ОМОНа.

В студии СТВ-площадки авторской журналистики Евгений Пустовой, все так же ярый ябатька, друг ОМОНа, братишек из 3214 и всех милиционеров из обычных УВД и ОВД.

Чем наполнены сердце и разум, то исходит из уст. Применительно к нашей сфере: покажи или расскажи, и я скажу, кто ты. На нашей ниве взошли плевелы. Теперь героями их репортажей стали целующие девушки. Я специально не буду показывать эту фотографию. Некоторым станет просто нехорошо. Они называют себя радужными. Эти революционеры сознания опошлили даже радугу.