Евгений Пустовой: «Я буду менее дипломатичным, чем обычно. Сегодня я буду рассказывать о настоящих героях и обязательно в стойке ОМОНа»

Новости Беларуси. В неделю защитников Отечества и с прицелом на предстоящий День белорусской милиции – политический стендап Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Новости Беларуси. В неделю защитников Отечества и с прицелом на предстоящий День белорусской милиции – политический стендап Евгения Пустового в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Я хорошо помню свой первый политический стендап – про «марш героев». Якобы героев. На самом деле невероятно наглых самозванцев и невероятно беглых якобы лидеров мятежа. Теперь о пастырях секты «расшатаем Беларусь» забывают даже их фанаты. Не будем о них. Много чести. Сегодня я буду менее дипломатичным, чем обычно. Сегодня я буду рассказывать о настоящих героях и обязательно в стойке ОМОНа.
В студии СТВ-площадки авторской журналистики Евгений Пустовой, все так же ярый ябатька, друг ОМОНа, братишек из 3214 и всех милиционеров из обычных УВД и ОВД.
Чем наполнены сердце и разум, то исходит из уст. Применительно к нашей сфере: покажи или расскажи, и я скажу, кто ты. На нашей ниве взошли плевелы. Теперь героями их репортажей стали целующие девушки. Я специально не буду показывать эту фотографию. Некоторым станет просто нехорошо. Они называют себя радужными. Эти революционеры сознания опошлили даже радугу.
За тысячелетия ничего не изменилось: как были, так и остались садомляне. А я им придумал новый эпитет – гендерные нацисты. Их меньшинство, но они готовы в свое прокрустово ложе уложить весь нормальный цивилизованный и истинно демократический мир. Но когда в голове и сердце хаос, то лучше всего он проявляется во время геополитического беспорядка.
Подробнее – в видеоматериале.