Григорий Азарёнок о давлении на журналистов: «Просто заткнуть государству рот, чтобы никто не смог отстаивать эту позицию»

Григорий Азаренок, СТВ:

Здесь отрабатывается весь спектр технологий – от цветочных женщин до всех этих взрывов, убийств и так далее. И я абсолютно убежден, что будут, в первую очередь, бить по СМИ, по журналистам. Мы знаем, что, когда была первая такая проба пера, вот эти выходы за Навального, тоже начали травить представителей прессы, расследования там всякие про них проводить, публиковать, опять же, данные, адреса. Все для того, чтобы… В первую очередь нужно государству заткнуть рот. И у нас это уже было, я уже рассказывал, первые стачки были на государственных телеканалах – ты прекрасно знаешь всю эту историю – как определенным людям тупо просто платили бабки и обещали им потом, сулили руководящие посты. И они, значит, организовывали эти стачки на каналах, эти выходы, там пиццу жрали под БТ… Вот, чтобы просто заткнуть государству рот, чтобы никто не смог отстаивать эту позицию. Потом уже работали по правоохранителям, по ним работали жестче, сейчас уже опять в комбинации это делают.