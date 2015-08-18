Новости Беларуси. Граждане Беларуси продолжают эвакуироваться из Сирии, где вновь накалилась обстановка. Зону вооружённого конфликта накануне покинула очередная группа граждан России, Сирии, Украины, Беларуси и Казахстана. Всего — 87 человек. Они сели на борт российского самолёта, который доставлял в Латакию — главный портовый город страны — гуманитарный груз. Именно он в последнее время стал самой горячей точкой в Сирии. От обстрелов боевиков группировки «Исламское государство» здесь погибли по меньшей мере 6 человек, ещё около двух десятков получили ранения.

А чуть менее недели назад атаке подверглась столица страны — Дамаск. Мощный взрыв прогремел у городского рынка. Жертвами боевиков стали около десятка мирных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.