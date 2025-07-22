ГПК: литовская сторона за сутки оформила лишь 18% фур от нормы

По информации Государственного пограничного комитета, литовская часть за день пропустила только 18 % от стандартного количества грузовиков. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

По данным на 10:00, в общей сложности 1 695 грузовиков ожидали въезда в ЕС.

Самый маленький процент пропуска – 15 % – был зафиксирован на КПП «Мядининкай». 21 % нормы прошел через «Шальчининкай». В сторону Латвии через «Патерниеки» проехало 33 % транспортных средств.

На польском переходе «Тересполь» в очередях стоят 350 автомобилей и 19 автобусов. Было пропущено 37 % от установленного норматива. В «Козловичах» с 11:00 до 14:30 завтра с 11:00 до 14:30 планируются работы по ремонту электросетей, могут быть сложности при пересечении границы с Польшей.

Фото: Telegram-канал «Пограничный комитет Беларуси»