Готовимся к сезону мини-бикини: тренировка ног и ягодиц с Викторией Никитенко и солисткой группы «Топлесс»

Юрий Царев, телеведущий:

Добрый день, это спортивная минутка. Мы снова движемся в направлении сезона мини-бикини. Кстати, многие девушки стесняются после длительного перерыва прийти с спортивный зал и начать этот самый трудный первый шаг. Мы сегодня покажем вам, что сделать это абсолютно несложно. У нас в гостях участница группы «Топлесс».

Виктория Макаревич, участница группы «Топлесс»:

Я очень давно не была в спортзале. Если честно, мне очень стыдно в этом плане и меня затащить в зал практически невозможно.

В начале любой тренировки, особенно после длительного перерыва, необходимо размять мышцы и настроить организм на предстоящую работу. Идеальный выбор для разминки – кардиоупражнения. Например, от 15 до 30 минут энергичной ходьбы или бега, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юрий Царев, телеведущий:

Некоторые девушки стесняются сделать первый шаг после длительного перерыва и прийти в спортзал, потому что они думают, что все будут смотреть, у них ничего не получается. Скажи, как преодолеть себя и сделать этот самый сложный шаг?

Виктория Никитенко, тренер по бодибилдингу и фитнесу:

Прежде всего нужно понять, что люди, которые ходят в тренажерный зал, у них есть свои цели и задачи. На самом деле они увлечены все собой и достижением поставленных целей. Поэтому нужно поставить перед собой цель, выбрать время и несмотря ни на что идти к этой цели.

Юрий Царев, телеведущий:

Давай тогда покажем кратчайший путь к этой цели и заодно покажем несколько упражнений, которые наверняка приведут мышечный корсет в замечательный спортивный тонус.

В фокус спортивного внимания девушек обычно попадают ноги и ягодицы. Одно из эффективных упражнений на эти группы мышц – подъем туловища на тренажере «римский стул».

Виктория Никитенко, тренер по бодибилдингу и фитнесу:

Сейчас мы будем выполнять упражнение, которое позволит нам подтянуть и проработать заднюю поверхность бедра. Делаем наклон и поднимаемся. Ноги у нас на ширине плеч, колени не сгибаем. Палку просто держим в руках.

Выполняя упражнение, следите за тем, чтобы ноги и корпус оставались прямыми. Ссутулившаяся спина существенно снизит эффективность нагрузки.

Виктория Никитенко, тренер по бодибилдингу и фитнесу:

Чувствуешь, как ножки тянутся сзади? Все, класс.

Многие девушки считают, что у них должны быть красивыми только живот, ноги и попа. Но на самом деле, когда мы носим открытые платья, сарафаны и топы, очень важно, чтобы наши ручки тоже выглядели подтянутыми и красивыми. Поэтому я покажу упражнение именно на трицепс.

Сделав упор на скамью, свободную руку следует сгибать и разгибать, двигая при этом только предплечьем. Напряжение и здоровое жжение в мышцах должно возникнут именно со стороны предплечья.

Виктория Никитенко, тренер по бодибилдингу и фитнесу:

И давай сегодня возьмем еще упражнение на попу и на ноги. Это классическое упражнение, оно очень эффективное, причем акцент делается на попу и на ноги, но в любом случае при приседах работают и мышцы пресса, и мышцы спины. Ставим ноги примерно на ширине плеч, руки вперед и начинаем приседать. Спинку держим ровно. Делаем примерно 90 градусов. Присед хороший, глубокий и поднимаемся.

Виктория Макаревич, участница группы «Топлесс»:

Очень круто, мне очень понравилось. Я чувствую такую приятную напряженность в мышцах и, наверное, я решила, что буду покупать абонемент в тренажерный зал и плодотворно готовиться к лету. Совсем не страшно, совсем не сложно, круто, мне очень понравилось.

Юрий Царев, телеведущий:

Я считаю, что это еще и заслуга тренера: объяснить все так, чтобы у того, кто ни разу не был в спортзале или вообще все забыл, не возникало никаких сомнений, что нужно приходить и нужно тренироваться.