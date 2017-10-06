Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт

С вами Алена Высоцкая и мы сегодня в школе. А всё почему? Потому что говорить будем о полезных школьных «ссобойках».



К здоровому питанию необходимо приучать с самого детства. И, когда дети вырастут, они точно будут выбирать полезную еду легко и с удовольствием. И кстати, уже маленькими они обожают смотреть, как готовится полезная еда. Итак, сегодня я предлагаю вам «ссобойку», которую нужно готовить заранее, зато она хранится несколько дней.

Для основы я использую наши любимые бананы.

Почему, как вы думаете, я их использую? Они сладкие, они полезные и очень здорово утоляют голод.



Но бананы не были бы идеальной «ссобойкой», если бы они не были дополнены другими компонентами.

Это – орехи.

А это – сухое молоко.

Очень богатый белком продукт. Я вам покажу, как из этих простых компонентов можно сделать «ссобойку».

Бананы почищены. Взбиваем их в однородную массу.

Получилась вот такая кашица из бананов.

Всыпаем сначала измельчённые орехи.

И сюда же отправляем по чуть-чуть, не быстро, сухое молоко.

И маленький кусочек масла. Бананы были жидкими, когда мы их взбили, а сейчас эта смесь становиться всё гуще, и гуще, и гуще. Сюда же всыпаем измельчённый кокос.

Почти готова смесь.

Всё, что ей нужно – какое-то время постоять в холодильнике.