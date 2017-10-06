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Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт

06 октября 2017 16:45
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С вами Алена Высоцкая и мы сегодня в школе. А всё почему?

Потому что говорить будем о полезных школьных «ссобойках». 

Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт-1


К здоровому питанию необходимо приучать с самого детства. И, когда дети вырастут, они точно будут выбирать полезную еду легко и с удовольствием. И кстати, уже маленькими они обожают смотреть, как готовится полезная еда. Итак, сегодня я предлагаю вам «ссобойку», которую нужно готовить заранее, зато она хранится несколько дней. 

Для основы я использую наши любимые бананы.

Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт-4

Почему, как вы думаете, я их использую? Они сладкие, они полезные и очень здорово утоляют голод.

Но бананы не были бы идеальной «ссобойкой», если бы они не были дополнены другими компонентами.

Это – орехи.

Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт-7

А это – сухое молоко.

Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт-10

Очень богатый белком продукт. Я вам покажу, как из этих простых компонентов можно сделать «ссобойку».
Бананы почищены. Взбиваем их в однородную массу.
Получилась вот такая кашица из бананов.
Всыпаем сначала измельчённые орехи.
И сюда же отправляем по чуть-чуть, не быстро, сухое молоко.
И маленький кусочек масла. Бананы были жидкими, когда мы их взбили, а сейчас эта смесь становиться всё гуще, и гуще, и гуще. Сюда же всыпаем измельчённый кокос.
Почти готова смесь.

Всё, что ей нужно – какое-то время постоять в холодильнике.

Готовим «ссобойку» детям из бананов, орехов и сухого молока: пошаговый рецепт-13

Тогда она становится пластичной, как пластилин, и из неё можно лепить всякие фигурки, можно скатывать в колбаски, можно крутить шарики, делать круглые конфетки.
Вот получается такая чудесная конфетка, длинная, которую можно нарезать на кусочки, можно обмакнуть в шоколад.
А пока не застыла ещё масса, её можно использовать, как десерт. 

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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