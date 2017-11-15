Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей

В программе «Большой завтрак» готовим с основателем кулинарной школы Аленой Высоцкой вкусный и наваристый куриный бульон.
В программе «Большой завтрак» готовим с основателем кулинарной школы Аленой Высоцкой вкусный и наваристый куриный бульон.
Алена Высоцкая:
Приготовить популярное, полюбившееся всем блюдо – хороший бульон – как картину маслом нарисовать. И пока во всем мире хозяйки борются за прозрачность бульона, набирает обороты интересный способ его приготовления.
Суть в том, чтобы запечатать белок, который находится в основе бульона из мяса, курицы, рыбы. Запечатывать его нужно при хорошей температуре в духовке, вместе с овощами.
Ингредиенты:
Морковь, лук репчатый, сельдерей, чеснок, зелень, куриная грудка, перепелиные яйца, специи.
Приготовление:
Нарезаем овощи крупными кусочками.
Луковицы можно разрезать просто пополам.
Корень сельдерея, а можно и стебли, также нарезаем. Выкладываем все на противень.
Сверху выкладываем обрезки кожи, косточки и немного филе курицы.
Добавляем пару зубчиков чеснока и веточку розмарина.
Отправляем противень в духовку на 30 минут при максимальной температуре.
Следующий этап – погружаем запечённые овощи в кипящую воду. Добавляем соль, перец, лавровый лист.
И через час уже можно подавать как готовый бульон.
Дополнить готовый вкусный бульон можно вареным перепелиным яйцом и зеленью.
Кстати, бульон, приготовленный с запечёнными в духовке овощами, хранится в холодильнике неделю. Хорошая основа для соусов, вторых блюд и для супов.