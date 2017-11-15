Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей

Алена Высоцкая:

Приготовить популярное, полюбившееся всем блюдо – хороший бульон – как картину маслом нарисовать. И пока во всем мире хозяйки борются за прозрачность бульона, набирает обороты интересный способ его приготовления.



Суть в том, чтобы запечатать белок, который находится в основе бульона из мяса, курицы, рыбы. Запечатывать его нужно при хорошей температуре в духовке, вместе с овощами.