Прямой эфир

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей

15 ноября 2017 23:02
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В программе «Большой завтрак» готовим с основателем кулинарной школы Аленой Высоцкой вкусный и наваристый куриный бульон.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -1

Алена Высоцкая:
Приготовить популярное, полюбившееся всем блюдо – хороший бульон – как картину маслом нарисовать. И пока во всем мире хозяйки борются за прозрачность бульона, набирает обороты интересный способ его приготовления.

Суть в том, чтобы запечатать белок, который находится в основе бульона из мяса, курицы, рыбы. Запечатывать его нужно при хорошей температуре в духовке, вместе с овощами.

Ингредиенты:
Морковь, лук репчатый, сельдерей, чеснок, зелень, куриная грудка, перепелиные яйца, специи.

Приготовление:
Нарезаем овощи крупными кусочками.

Луковицы можно разрезать просто пополам.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -4

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -6


Корень сельдерея, а можно и стебли, также нарезаем. Выкладываем все на противень.

Сверху выкладываем обрезки кожи, косточки и немного филе курицы.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -9


Добавляем пару зубчиков чеснока и веточку розмарина.

Отправляем противень в духовку на 30 минут при максимальной температуре.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -12


Следующий этап – погружаем запечённые овощи в кипящую воду. Добавляем соль, перец, лавровый лист.

И через час уже можно подавать как готовый бульон.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -15


Дополнить готовый вкусный бульон можно вареным перепелиным яйцом и зеленью.

Готовим бульон необычным способом: из запечённых мяса и овощей -17


Кстати, бульон, приготовленный с запечёнными в духовке овощами, хранится в холодильнике неделю. Хорошая основа для соусов, вторых блюд и для супов.

# общество # Алёна Высоцкая # Рецепты от Алены Высоцкой

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