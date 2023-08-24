Госстандарт выявил более 1,5 тысячи школьных товаров с нарушениями

Новости Беларуси. От одежды до рюкзаков. Госстандарт выявил в продаже свыше 1,5 тысячи небезопасных школьных товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в рюкзаках отсутствовала определенная фурнитура и светоотражающие элементы, а ранцы для учеников начальной школы превышали допустимую массу. Выявленные нарушения касались и одежды. Чаще всего она не соответствовала установленным нормам по показателям воздухопроницаемости и гигроскопичности. Есть вопросы и по качеству обуви. Как пример, были в продаже туфли с недопустимыми стельками из синтетической кожи. На прилавках встречалась продукция с неполной маркировкой или отсутствием сертификатов и деклараций о соответствии товара.

Анна Чирская, заведующая сектором отдела госнадзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:

Всего инспекциями Госстандарта в 2023 году проверено более 1 600 наименований товаров для детей и подростков школьного ассортимента. Более чем в 90 % случаях выявлены нарушения. При отборе образцов учитывается рискориентированный подход, учитывающий качество и безопасность продукции. В данном случае мы учитываем информацию от потребителей, практику предыдущих контрольных мероприятий. Изучаем, какие моменты могут не соответствовать, и дальнейшем отборе на испытание данной продукции.

87 наименований небезопасной продукции запрещены к ввозу и обращению в Беларуси, прекращено действие 33 деклараций и сертификатов о соответствии на нее.