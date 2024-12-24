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Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе

24 декабря 2024 09:41
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Гонки на квадроциклах, мыльное шоу и салют. Громко и с драйвом новогоднее настроение ворвалось в Чаусскую среднюю школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-2

Там растят будущих чемпионов по тяжелой атлетике и биатлону. Вместо волшебных оленей, праздник сюда привезли шумные машины. В современных санях Деда Мороза побывал каждый ребенок. 

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-4

Людмила Парфенова, учащаяся Чаусской областной средней школы:
У меня никогда не было возможности покататься. И вот мечты сбываются. 

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-6

Богдан Цыганов, учащийся Чаусской областной средней школы:
Эмоции потрясающие, потому что первый раз, конечно, клево. Но это может подтолкнуть в будущем заняться этим или хотя бы попробовать.

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-8

Уже 8 лет подряд сказку декабря сюда привозят спонсоры (предприниматели), и каждый раз это новый формат. Гонки на квадроциклах только часть праздничной программы. В этом году в рамках марафона «Наши дети» свои усилия бизнесмены объединили с участниками первого в Беларуси блогерского шоу. 

Подарок от проекта – яркое представление с персонажами популярных компьютерных игр и, конечно, возможность записать вместе с гостями ролики, которые разлетятся в Сети интернет.

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-10

Анна Клинцевич, блогер:
Когда я увидела девочек, которые говорили: «Баба Нюра!», мне было очень приятно. Вообще я приехала поснимать с ребятами какие-нибудь тренды. Все-таки молодежь, должны чему-то научить. Ну и Новый год, надо какие-то чудеса творить. 

Гонки на квадроциклах прошли в Чаусской средней школе-12

Ксения Каминская, блогер:
Детки очень много кого из нас узнали. Они явно мечтали снять с нами тренды, поэтому будем исполнять их мечту. Будем с ними веселиться, танцевать. 

Чаусская биатлонная школа – одна из лучших в Беларуси. Сегодня в ней обучаются более 100 ребят, которые планируют связать жизнь с профессиональным спортом.

# Новый год # Благотворительность

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