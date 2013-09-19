Новости Беларуси. Гомельчане пишут письма одиноким бабушкам и дедушкам. Спецкорреспонденцию в Международный день пожилого человека - 1 октября - получат жители дома-интерната «Васильевка».

В рамках акции Белорусского Общества Красного Креста «Подари частичку сердца пожилому человеку» можно не только написать письмо с добрыми пожеланиями, но и подкрепить слова делом. Например, приобрести небольшой подарок или пожертвовать какие-то средства на нужды пенсионеров. Призыв к добрым делам нашёл отзыв в сердцах гомельчан.

Счёт писем только за первый час акции пошёл на сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники акции:

Я пожелала здоровья, это самое важное для этих людей. Я пожелала, чтобы с их лица никогда не сходила улыбка, чтобы все у них в жизни было хорошо, чтобы их любили и уважали, не забывали.

Если каждый даст какую-то минимальную сумму денег, для него это не ущерб. А в общей массе это будет хорошая помощь.