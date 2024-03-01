Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске

Завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторов появится в Пинске. О планах на перспективу говорили 1 марта в ходе рабочего визита премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторов появится в Пинске. О планах на перспективу говорили 1 марта в ходе рабочего визита премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко посетил предприятие, где выпускают аккумуляторные батареи для поставки на конвейерные линии мировых и отечественных автопроизводителей и вторичный рынок. В центре внимания – контроль выполнения поручения Президента «Один район – один проект». По этой программе завод расширил производство. Уже введен в эксплуатацию пусковой комплекс по выпуску пластин. На очереди второй. Это позволит создать около 200 новых рабочих мест. Однако самим нужно создавать не только батареи.
Пока пластиковые комплектующие к ним поставляют из России и Турции. Открытие своего производства поможет компенсировать санкционные ограничения, заменить импортную продукцию отечественной, сэкономить на логистике. Кроме того, появятся рабочие места. Построить предприятие планируют на территории проектируемого в Пинске индустриального парка. Открытие запланировано на начало 2025-го.