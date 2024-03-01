Прямой эфир

Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске

01 марта 2024 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторов появится в Пинске. О планах на перспективу говорили 1 марта в ходе рабочего визита премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске-1

Роман Головченко посетил предприятие, где выпускают аккумуляторные батареи для поставки на конвейерные линии мировых и отечественных автопроизводителей и вторичный рынок. В центре внимания – контроль выполнения поручения Президента «Один район – один проект». По этой программе завод расширил производство. Уже введен в эксплуатацию пусковой комплекс по выпуску пластин. На очереди второй. Это позволит создать около 200 новых рабочих мест. Однако самим нужно создавать не только батареи.

Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске-4

Пока пластиковые комплектующие к ним поставляют из России и Турции. Открытие своего производства поможет компенсировать санкционные ограничения, заменить импортную продукцию отечественной, сэкономить на логистике. Кроме того, появятся рабочие места. Построить предприятие планируют на территории проектируемого в Пинске индустриального парка. Открытие запланировано на начало 2025-го.

# Предприятия Беларуси # общество # Роман Головченко # Новости Бреста и Брестской области

Другие новости рубрики

Все новости
Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске
01 марта 2024 10:40

Официальные торжества ко Дню белорусской милиции начались в Минске

Лукашенко: «Надо сделать всё, чтобы депутаты без промедления начали свою работу»
01 марта 2024 10:36

Лукашенко: «Надо сделать всё, чтобы депутаты без промедления начали свою работу»

Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня
01 марта 2024 09:28

Премьера клипа «Включите солнце» группы Cosa Nostra! Показываем видео и рассказываем, о чём песня