Головченко посетил завод по выпуску аккумуляторных батарей в Пинске

Завод по производству пластиковых комплектующих для аккумуляторов появится в Пинске. О планах на перспективу говорили 1 марта в ходе рабочего визита премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетил предприятие, где выпускают аккумуляторные батареи для поставки на конвейерные линии мировых и отечественных автопроизводителей и вторичный рынок. В центре внимания – контроль выполнения поручения Президента «Один район – один проект». По этой программе завод расширил производство. Уже введен в эксплуатацию пусковой комплекс по выпуску пластин. На очереди второй. Это позволит создать около 200 новых рабочих мест. Однако самим нужно создавать не только батареи.