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Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

09 августа 2021 06:25
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Новости Беларуси. Прошел год после электоральной кампании. С 9 августа 2020 на нашей стране отработали полный сценарий цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-1

Информационные атаки, раскачивание общества, попытка государственного переворота, угрозы террора. Это был один из самых сложных периодов в истории независимой Беларуси. Но мы выстояли.

Наши корреспонденты поинтересовались у белорусов, о чем бы они сегодня спросили у Президента, пережив этот непростой год.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-4

Эта дата, наверное, очень символично назначена – прошел год после выборов. Я думаю, что Президент вместе с журналистами даст оценку тех политических событий, которые были в нашей стране, наметят стратегию дальнейшего развития нашего государства. Конечно, особое внимание хотелось бы уделить – и мы как ветераны тоже хотели бы уделять внимание – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-7

– Какой вопрос больше всего интересует? Наверное, жилищный.
– Единство, сплочение очень важно сейчас. Как никогда.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-10

В этом единстве, конечно, есть этот секрет. Потому что со всех стран на нас давят, потому что Беларусь находится в таком месте, что очень она всем нужна.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-13

Меня беспокоит вопрос о тех санкциях, которые применяются Западом к нашей стране и нашим людям. От этого будет зависеть наша зарплата, бюджетников.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-16

Я хотела бы узнать, планируется ли введение каких-нибудь льгот при поступлении в высшие медицинские учебные заведения после окончания медицинских колледжей. 

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-19

Он показал, что наш Президент действительно работает за нас за всех он. Конечно, сил он много приложил.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-22

Удержать страну такой человек, наверное, смог. И смог бы. И мы в него верили всегда, голосовали за него. А задала бы вопрос: как мы будем жить дальше? Я бы очень хотела, чтобы люди поняли, что мир – это самое главное. Что самое главное – это страна, та страна, в которой ты живешь и которую ты любишь.

Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?-25

За это время мы стали более едины. Мы стали более дружны. Мы стали более целеустремленные, и мы знаем, что мы хотим: мы хотим мира, дружбы, взаимопонимания.

Прямую трансляцию «Большого разговора с Президентом» смотрите здесь.

# Опрос # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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