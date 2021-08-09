Годовщина электоральной кампании. Какие вопросы белорусы хотят задать Президенту?

Новости Беларуси. Прошел год после электоральной кампании. С 9 августа 2020 на нашей стране отработали полный сценарий цветной революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационные атаки, раскачивание общества, попытка государственного переворота, угрозы террора. Это был один из самых сложных периодов в истории независимой Беларуси. Но мы выстояли. Наши корреспонденты поинтересовались у белорусов, о чем бы они сегодня спросили у Президента, пережив этот непростой год.

Эта дата, наверное, очень символично назначена – прошел год после выборов. Я думаю, что Президент вместе с журналистами даст оценку тех политических событий, которые были в нашей стране, наметят стратегию дальнейшего развития нашего государства. Конечно, особое внимание хотелось бы уделить – и мы как ветераны тоже хотели бы уделять внимание – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

– Какой вопрос больше всего интересует? Наверное, жилищный.

– Единство, сплочение очень важно сейчас. Как никогда.

В этом единстве, конечно, есть этот секрет. Потому что со всех стран на нас давят, потому что Беларусь находится в таком месте, что очень она всем нужна.

Меня беспокоит вопрос о тех санкциях, которые применяются Западом к нашей стране и нашим людям. От этого будет зависеть наша зарплата, бюджетников.

Я хотела бы узнать, планируется ли введение каких-нибудь льгот при поступлении в высшие медицинские учебные заведения после окончания медицинских колледжей.

Он показал, что наш Президент действительно работает за нас за всех он. Конечно, сил он много приложил.

Удержать страну такой человек, наверное, смог. И смог бы. И мы в него верили всегда, голосовали за него. А задала бы вопрос: как мы будем жить дальше? Я бы очень хотела, чтобы люди поняли, что мир – это самое главное. Что самое главное – это страна, та страна, в которой ты живешь и которую ты любишь.