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Главная ёлка, общественный транспорт и фейерверк. Рассказываем, как встретить Новый год на улицах Минска

31 декабря 2018 17:43
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Новости Беларуси. Самый любимый и долгожданный праздник. Считанные часы остаются, чтобы завершить начатые дела и планы в 2018-ом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная ёлка, общественный транспорт и фейерверк. Рассказываем, как встретить Новый год на улицах Минска-1

На пороге – Новый год. Суета в подготовке к нему – неизменный образ этого дня в календаре. Встречать 2019-й белорусы начнут ближе к полуночи. Привычной в эти дни остается традиция обмениваться подарками и словами добрых пожеланий.

Главная ёлка, общественный транспорт и фейерверк. Рассказываем, как встретить Новый год на улицах Минска-4

Большинство из нас встретит Новый год за праздничным столом, однако немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах. Наша съемочная группа сейчас находится в центре праздничной столицы.

Корреспондент Кристина Федорович расскажет, что ждет минчан в самую бессонную ночь в году. Подробности в видеоматериале.

Работа общественного транспорта в праздничную ночь будет скорректирована. Метро будет работать до четырех утра, а наземный транспорт – практически до пяти.

Главная ёлка, общественный транспорт и фейерверк. Рассказываем, как встретить Новый год на улицах Минска-7

# Новый год # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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