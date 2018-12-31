Главная ёлка, общественный транспорт и фейерверк. Рассказываем, как встретить Новый год на улицах Минска

Новости Беларуси. Самый любимый и долгожданный праздник. Считанные часы остаются, чтобы завершить начатые дела и планы в 2018-ом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пороге – Новый год. Суета в подготовке к нему – неизменный образ этого дня в календаре. Встречать 2019-й белорусы начнут ближе к полуночи. Привычной в эти дни остается традиция обмениваться подарками и словами добрых пожеланий.

Большинство из нас встретит Новый год за праздничным столом, однако немало и тех, кто эту ночь проведет на городских улицах. Наша съемочная группа сейчас находится в центре праздничной столицы.

Корреспондент Кристина Федорович расскажет, что ждет минчан в самую бессонную ночь в году. Подробности в видеоматериале.

Работа общественного транспорта в праздничную ночь будет скорректирована. Метро будет работать до четырех утра, а наземный транспорт – практически до пяти.