Прямой эфир

Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич рассказал, почему люди хотят жить именно в этом районе Минска

29 июня 2013 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Минска. Самый зеленый и экологически чистый. Лет 20-30 назад эту часть города считали окраиной. Сегодня здесь мечтают обосноваться многие минские семьи. Это Первомайский район столицы. Чем он живет сегодня, рассказал глава администрации Игорь Кудревич.

Белорусское оптико-механическое объединение «БелОМО», которое расположено в Первомайском, делает свой вклад в экономику района. Предприятия этого комплекса выпускают приборы наблюдения, оптику для стрелковых прицелов и лазеров, тормозные узлы для большегрузов, счетчики газа и медицинское оборудование. Больше половины продукции идет на экспорт. От доходов в итоге зависит и трата на социальную сферу. Из последнего, например, - реконструировали детский сад. Какие еще проблемы решают в районе, смотрите в программе «Большой город» на СТВ (видео).

# общество # Игорь Кудревич

Другие новости рубрики

Все новости
Конкурс профессионального мастерства сотрудников милиции прошел в Минске
29 июня 2013 14:25

Конкурс профессионального мастерства сотрудников милиции прошел в Минске

29 июня в Минске активисты «Белой Руси» приняли коллег из Быховского района
29 июня 2013 14:18

29 июня в Минске активисты «Белой Руси» приняли коллег из Быховского района

Международный фестиваль «Славянское единство-2013» открылся на границе Беларуси, России и Украины у монумента Дружбы
29 июня 2013 14:11

Международный фестиваль «Славянское единство-2013» открылся на границе Беларуси, России и Украины у монумента Дружбы