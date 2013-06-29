Глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич рассказал, почему люди хотят жить именно в этом районе Минска

Новости Минска. Самый зеленый и экологически чистый. Лет 20-30 назад эту часть города считали окраиной. Сегодня здесь мечтают обосноваться многие минские семьи. Это Первомайский район столицы. Чем он живет сегодня, рассказал глава администрации Игорь Кудревич.

Белорусское оптико-механическое объединение «БелОМО», которое расположено в Первомайском, делает свой вклад в экономику района. Предприятия этого комплекса выпускают приборы наблюдения, оптику для стрелковых прицелов и лазеров, тормозные узлы для большегрузов, счетчики газа и медицинское оборудование. Больше половины продукции идет на экспорт. От доходов в итоге зависит и трата на социальную сферу. Из последнего, например, - реконструировали детский сад. Какие еще проблемы решают в районе, смотрите в программе «Большой город» на СТВ (видео).