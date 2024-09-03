Гигин: для власти важно найти баланс между идеологическим стержнем и пространством свободы

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Не надо вот как-то нам или идеализировать, или критиковать. Во-первых, нормальный вуз – это всегда некое пространство свободы. Мы это должны понимать. И там бывают разные персонажи. Не только, потому что там молодежь, поверьте, иногда и профессор 70-летний гораздо более свободен, чем некоторые 18-летние студенты. Я видел абсолютно преданных партии профессоров, которые стояли на тех же советских традициях, как не был предан партиям, но, скажем так, был предан своей советской Родине. Вот мой учитель Николай Стефанович Сташкевич. Это человек, который мог критиковать многое. Профессор – это человек открытый, человек, который может сказать, что где-то в сердцах даже…. Тут немножко другой персонаж, но тем не менее. Да, исторической наукой мы прихрамываем, а почему нет? Для власти важно найти баланс, найти баланс между идеологическим стержнем и пространством свободы. Мы иногда это слово «свобода» как-то или боимся его, или отдаем либералам, ну может быть испохабили, пытаемся отдать его либералам, сдаем это слово. Ну какая свобода? Без свободы мысли, без свободы духа не может быть никакого подвижничества не может быть героизма. Герои – это не биороботы, это либералы так представляют, что это вот такие, которые тупо встали в ряд, у них впереди портрет чей-то, знамя, и они идут вперед оголтело. Нет. Подвиг – это свобода. Как подлинная вера, это свобода, свобода выбора между предательством и подвижничеством. Любое открытие, любое исследование, любая наука – это свобода. Свобода мысли. Наука начинается с критики. А вот дальше это опять-таки свобода твоего выбора, понимаешь ли ты эту грань между критикой и низвержением, грань между пониманием недостатков, которые есть в твоей науке, в твоем вузе, на твоей кафедре, у тебя лично, в твоей семье, в стране и очернением, возвеличиванием других.