«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей

Новости Беларуси. 100-летний диалог с читателем. Газета «Звязда» отмечает вековой юбилей. По этому случаю коллектив редакции поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 100-летний диалог с читателем. Газета «Звязда» отмечает вековой юбилей. По этому случаю коллектив редакции поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издание действительно стало целой эпохой. Пять раз в неделю, на 16 полосах – сегодня газета «Звязда» составляет достойную конкуренцию на рынке печатных СМИ.
Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
«Звязда» – гэта сур’ёзнае саліднае выданне. Гэта газета, якая робіцца не толькі журналістамі, але і яна робіцца на працягу стагоддзя разам з нашым чытачом.
Ольга Легчилова, бывший сотрудник газеты «Звязда»:
Слабо уже вижу, мне 96 лет, но читаю, люблю эту газету. За то время, что я выписываю, я несколько человек даже привлекла. Почитаю газету и соседу в ящик положу.
«Звязда» – это уже давно бренд отечественной прессы. Теперь газета существует и в электронном виде. С переменной формата принципы неизменны – это по-прежнему «Родная газета на роднай мове».