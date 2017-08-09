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«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей

09 августа 2017 10:57
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Новости Беларуси. 100-летний диалог с читателем. Газета «Звязда» отмечает вековой юбилей. По этому случаю коллектив редакции поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей-1

Издание действительно стало целой эпохой. Пять раз в неделю, на 16 полосах – сегодня газета «Звязда» составляет достойную конкуренцию на рынке печатных СМИ.

«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей-3

Павел Сухоруков, директор – главный редактор издательского дома «Звязда»:
«Звязда» – гэта сур’ёзнае саліднае выданне. Гэта газета, якая робіцца не толькі журналістамі, але і яна робіцца на працягу стагоддзя разам з нашым чытачом.

«Гэта газета робіцца на працягу стагоддзя з чытачом»: «Звязда» отмечает 100-летний юбилей-5

Ольга Легчилова, бывший сотрудник газеты «Звязда»:
Слабо уже вижу, мне 96 лет, но читаю, люблю эту газету. За то время, что я выписываю, я несколько человек даже привлекла. Почитаю газету и соседу в ящик положу.

«Звязда» – это уже давно бренд отечественной прессы. Теперь газета существует и в электронном виде. С переменной формата принципы неизменны – это по-прежнему «Родная газета на роднай мове».

# общество # Юбилеи # Фотофакт # Павел Сухоруков

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