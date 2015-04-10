Новости Беларуси. Германо-российский музей привез в Минск уникальные исторические снимки. На фотографиях запечатлены моменты подписания капитуляции в Реймсе и в Карлсхорсте, атмосфера радости и ликования по окончанию войны в Москве, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке. Также представлен текст Акта о капитуляции Германии на русском и немецком языках, а также воспоминания об этом событии маршала Советского Союза Георгия Жукова и многих других.

Дополнена выставка «Капитуляция Германии. Май 1945» материалами музея истории Великой Отечественной войны. На снимках коллекции фотодокументов, штурм Берлина, воины, расписывающиеся на рейхстаге, а также современные фотоснимки. В том числе празднование Дня Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йорг Морре, директор Германо-Российский музей «Берлин-Карлсхорст»:

Безусловно, это было освобождение. Но дата (у нас это 8 мая) — это странный праздник, скажем так. Все немцы знают, что это важный момент, но названия у нас нет или спорное название.

Николай Скобелев, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Выставка будет демонстрироваться в течение мая. С музеем «Берлин-Карлсхорст» у нас давние добрые отношения и давнее сотрудничество. Наши выставки там также неоднократно демонстрировались.

На открытие выставки пришли ветераны, военнослужащие, молодежь и просто неравнодушные люди. Специально для них гости из Германии привезли черно-белое кино без единого слова. Хроника о том, как семьдесят лет назад советский народ торжествовал победу над фашизмом. Уже после, стоя все присутствующие исполнили песню «День Победы».