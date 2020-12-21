Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко

Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлено, что подозреваемый завладел крупной денежной суммой в валюте, которая по курсу Нацбанка составила более 6 тысяч рублей. Эти деньги он использовал в личных целях, причинив ущерб белорусскому посольству в Аргентине.