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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко

21 декабря 2020 17:32
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Новости Беларуси. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко-1

Установлено, что подозреваемый завладел крупной денежной суммой в валюте, которая по курсу Нацбанка составила более 6 тысяч рублей. Эти деньги он использовал в личных целях, причинив ущерб белорусскому посольству в Аргентине.

# Хищение # общество # Владимир Астапенко # Фотофакт

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