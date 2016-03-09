Генетическая информация и искусство: что может рассказать ДНК-портрет о человеке?

Тело человека – сложнейший механизм с огромным количеством различных процессов. Их регулируют сотни работающих вместе генов.

Ген – это участок ДНК, материальный носитель наследственной информации. Когда ученые анализируют уникальные коды, они определяют наши индивидуальные особенности, склонности, способности. А если соединить полученную информацию с искусством, можно создать настоящий ДНК-портрет или генный портрет человека.

Чтобы создать генный портрет, понадобится несколько этапов. Первый из них – сбор носителя генетической информации, к примеру, клеток щеки. Затем их разрушают, добавляют к пробе специальные реагенты, выделяют и очищают ДНК.

После ДНК окрашивается, загружается в лунку геля и помещается в прибор для электрофореза. Ученые могут наблюдать, как лёгкие фрагменты ДНК движутся быстрее, тяжёлые – медленнее. Результаты фотографируются при ультрафиолетовом излучении. Теперь можно увидеть специфическое изображение.

Дорожки из полос, которые расположены на разном уровне – и есть основа для генного портрета. Дальше в него вносит коррективы дизайнер или художник, к примеру, меняет цвет изображения, добавляет насыщенность...

Конечно, расшифровать такой портрет и сказать о человеке многое могут лишь ученые. Чтобы нам понять закодированную информацию, следует внимательно изучить генетический паспорт, где подробно описываются результаты исследования. Зато такая картина точно эксклюзивна, ведь каждый человек особенный. У всех ДНК одинакова на девяносто девять целых девяносто девять сотых процента. Получается, разница в каждом из нас – лишь на оставшуюся ноль целых, одну сотую процента. Но именно это число и определяет нашу уникальность.