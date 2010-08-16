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Генеральный секретарь ООН назвал ситуацию в Пакистане «душераздирающей»

16 августа 2010 11:56
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Пан Ги Мун заявил, что никогда ранее ему не доводилось видеть столь разрушительной стихии. Наводнение унесло жизни более полутора тысяч человек.Общее же число пострадавших превысило 20 миллионов. Уничтожена значительная часть сельхозкультур. Люди умирают от голода и отсутствия питьевой воды. Сотни тысяч жителей рискуют заболеть холерой. Генсек ООН призвал международное сообщество поддержать Пакистан. Сумма помощи самой организации – 27 миллионов долларов.
# общество

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