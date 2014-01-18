Где в Минске окунуться в проруби на Крещение

Новости Беларуси. Чудодейственная сила воды. Минчане на Крещение могут окунуться в проруби на водохранилищах Дрозды, Птичь, Криница, Цнянском, Заславском, также в Комсомольском озере и Вяче. Места для крещенского купания организуют возле спасательных станций и постов ОСВОДа. Там будут дежурить медработники и спасатели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У православных 18 января - Крещенский сочельник. Этот день предшествует празднику Крещения Иисуса Христа. Верующие соблюдают строгий пост. А вечером спешат в храмы навечерие. В ночь на 19 января пройдут торжественные молебны и чин великого освящения воды. Существует поверье, что крещенская вода обладает удивительными свойствами, благотворно влияет на духовное и физическое здоровье человека. Ею освящают жилища и иконы. Крещенская вода приобретает определенные физические свойства и не портится под воздействием времени. Кроме того, в Крещенский сочельник, многие верующие троекратно окунаются в прорубь. Традиция купания существует во всех христианских странах. Ее смысл — подтвердить готовность последовать за Христом, который вошел в воды Иордана.