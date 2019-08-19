Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске

Новости Беларуси. С национальным колоритом. В Минске началась Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К акции присоединились 50 объектов общественного питания – кафе, рестораны и уличные фудкорты.

Гостям предложат попробовать пять блюд по единому рецепту и фиксированной цене. В меню – огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами, сырники со сметанно-маковым соусом.

Цена блюд не превысит 10 рублей. Над разработкой рецептов работали самые известные шеф-повара. Неделя белорусской кухни проходит уже в 20-й раз и, несомненно, она одна из самых любимых у минчан.