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Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске

19 августа 2019 19:29
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Новости Беларуси. С национальным колоритом. В Минске началась Неделя белорусской кухни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. К акции присоединились 50 объектов общественного питания – кафе, рестораны и уличные фудкорты.

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -1

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -3

Гостям предложат попробовать пять блюд по единому рецепту и фиксированной цене. В меню – огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами, сырники со сметанно-маковым соусом.

Цена блюд не превысит 10 рублей. Над разработкой рецептов работали самые известные шеф-повара. Неделя белорусской кухни проходит уже в 20-й раз и, несомненно, она одна из самых любимых у минчан.

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -6

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -8

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -10

Огуречный холодник, рыбные галки, кныши с картофелем и грибами. Неделя белорусской кухни началась в Минске -12

# Еда # общество # Фотофакт

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