Где минские школьники могут освоить 13 профессий и получить уникальные навыки?

Научиться шить, готовить кулинарные шедевры, накладывать жгуты и повязки или освоить специальность каменщика, облицовщика и сантехника. Сегодня у школьников есть возможность сориентироваться в мире профессий.Знакомить с рабочими специальностями и обучать учащихся взялись профтехучилища. Здесь проводят специальные факультативные занятия, где каждый школьник может попробовать себя в разной профессии.

Уже сегодня система УПК существует в новом виде. Продавец, помощник воспитателя, швея, повар, сантехник, каменщик и даже программист. Только в этом лицее школьники могут освоить 13 профессий. Сюда ребята приезжают на занятия со всего Октябрьского района. Сейчас здесь занимается почти тысяча школьников.

Часто после таких факультативных занятий ребята возвращаются в лицей уже в качестве студентов.

Николай Алексеевич точно знает, как ребятам привить любовь к профессии. Доказательство тому, сразу несколько студентов в группе, которые ещё вчера приходили к нему на уроки УПК.

В лицее готовят и отличных каменщиков, которые уже стали постоянными участниками международного конкурса для начинающих рабочих. Вот и в этом году ребята отправятся за победой в Абу-Даби.

К слову, осваивать рабочую специальность и получать уникальные навыки сегодняшние школьники могут исключительно по желанию, которое, без всякого сомнения, у них есть.