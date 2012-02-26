Газета «Літаратура і мастацтва», одно из старейших белорусскоязычных изданий Беларуси, отмечает 80-летие

В 1932 первый ее номер в руках держали Янка Купала, Якуб Колос. Свои произведения на ее страницах публиковали Иван Мележ, Иван Шамякин и Владимир Короткевич.

Сегодня газета выходит тиражом около трех тысяч экземпляров. Число ее читателей с каждым годом растет. На страницах издания – художественные и критические материалы как литературных мэтров, так и молодых, подающих надежды авторов. А в скором времени газета планирует сменить формат и оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси:

Эта газета – подтверждение истории нашей литературы. У ее истоков стояли и Колос, и Купала.

А сегодняшняя газета для нас очень важна как возможность порассуждать о проблемах литературы.

Татьяна Сивец, главный редактор газеты «Літаратура і мастацтва»:

«Лім» для мяне – гэта лёс. Я там сама друкавалася як малады паэт. Чытала там крытыку на свае першыя творы, кніжкі. Для мяне гэта такая вышыня, да якой хочацца імкнуцца. Перада мной вельмі шмат галоўных рэдактараў, кожны з якіх асобы ў нашай літаратуры, у нашай гісторыі. Галоўнае для меня зараз – не схібіць і не падвесці гэтых людзей.

Алесь Бадак, первый заместитель директора редакционно-издательского учреждения «Літаратура і мастацтва», главный редактор журнала «Неман»:

Газета «Літаратура і мастацтва» не проста сочыць за літаратурным працэсам, не проста друкуе новые творы, расказывае пра новыя творы пісьменнікаў. Яна робіць твар сучаснай беларускай літаратуры.