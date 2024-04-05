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Гайдукевич: все депутаты должны работать как одна команда

05 апреля 2024 08:19
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В Палате представителей Национального собрания Беларуси продолжается формирование профильных комиссий. Это главный вопрос повестки дня на заседании первой сессии 8-го созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич: все депутаты должны работать как одна команда-1

Депутаты уже находятся в Овальном зале Дома правительства. Постоянные комиссии в том числе готовят проекты законов к рассмотрению палатами Национального собрания, заключения по проектам нормативных правовых актов, рассматривают обращения граждан, организуют проведение парламентских слушаний.

Гайдукевич: все депутаты должны работать как одна команда-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Убежден, что во все комиссии войдут достойные люди, потому что все депутаты – это лучшие, 110 человек. Это лучшие, кого выбрали люди. А сейчас уже решаем, кто где нужнее. В зависимости от образования, опыта и желания. Если, например, ты учитель это не значит, что только образование, ты можешь стать прекрасным специалистом в международных отношениях. Самое главное, мы должны сформировать так, чтобы жестко отстаивать интересы страны. И за рубежом, внутри страны. Мы всегда должны отстаивать национальные интересы. Вот на это все нацелено. Чтобы это было эффективно, чтобы была команда одна, несмотря на разные политические взгляды. В парламенте разные партии, общественные организации, разные у людей мнения. Но при этом мы должны работать как одна команда. Вот эта основная задача при формировании комиссии.

В своей работе депутаты ориентированы на мирное и динамичное развитие всех сфер жизни государства. Приоритетом остается благополучие белорусов. Для этого законы должны быть простыми, понятными и приносить пользу стране. Это не раз подчеркивал глава нашего государства.

# Парламент Беларуси # общество # Олег Гайдукевич

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