Гайдукевич: все депутаты должны работать как одна команда

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Убежден, что во все комиссии войдут достойные люди, потому что все депутаты – это лучшие, 110 человек. Это лучшие, кого выбрали люди. А сейчас уже решаем, кто где нужнее. В зависимости от образования, опыта и желания. Если, например, ты учитель это не значит, что только образование, ты можешь стать прекрасным специалистом в международных отношениях. Самое главное, мы должны сформировать так, чтобы жестко отстаивать интересы страны. И за рубежом, внутри страны. Мы всегда должны отстаивать национальные интересы. Вот на это все нацелено. Чтобы это было эффективно, чтобы была команда одна, несмотря на разные политические взгляды. В парламенте разные партии, общественные организации, разные у людей мнения. Но при этом мы должны работать как одна команда. Вот эта основная задача при формировании комиссии.

В своей работе депутаты ориентированы на мирное и динамичное развитие всех сфер жизни государства. Приоритетом остается благополучие белорусов. Для этого законы должны быть простыми, понятными и приносить пользу стране. Это не раз подчеркивал глава нашего государства.