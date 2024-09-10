Гайдукевич: на Западе считают, что они должны выбирать Президента Беларуси, а не белорусский народ

Олег Гайдукевич., депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Два мифа, которые я всегда слышу. Беларусь никогда бы не стала Украиной, потому что там другой народ. Ложь. Украинский народ хороший и белорусский хороший. Нет плохих народов. Если бы не Лукашенко, если бы не работа всего государства, если бы с этим не боролись… Не только 2020 год, повторюсь. Если бы Кебич победил на выборах в 1994 году. Но он мягкий был. Он бы все сдал. Все бы рухнуло к чертовой матери. Хотя он был за Союз России, но не дали бы ему. Он бы пошел на поводу у националистов.



1996 год, 1995-й, когда Верховный Совет предал страну. Если бы тогда Верховный Совет во главе с Шарецким…, который полностью управлялся Западом, американцами, страны бы не было.

2001 год. Президентские выборы – первые после 1994 года. Мой отец был кандидатом в президенты. Его перекупала оппозиция, чтобы он снялся с выборов. Они хотели страну опустить в хаос. Тогда они все работали уже на западные посольства.

2006 год. Попытка Майдана. Желтые шарфики. Хотели повторить Украину.Копировали Ющенко. Даже атрибутику взяли почти такую же. Милинкевича поставили. За ним стояли радикалы, то есть выбрали такую фигуру, якобы помягче, с бородкой, интеллигент. Потом выплюнули, выкинули его после выборов. Он про это потом сам говорил. А самое удивительное, что если бы он стал, вот представить, победил госпереворот, поставили бы его президентом, управлял бы не он. Управляли бы эти радикалы, они бы превратили в Украину.

Потом 2010 год. Мы помним, что они творили на площади, как они делали.

2015 год – единственные выборы более-менее спокойные, но только по одной простой причине. Был Майдан, весь Запад был занят Украиной. Видите, один раз за всю историю спокойные выборы. Почему? Внешний фактор немножко ушел. Это о чем говорит? Что на протяжении 30 лет в наши президентские выборы, парламентские выборы вмешиваются внешние силы, не давая народу самому определить свою судьбу.

Они, знаете, считают как? Не белорусский народ должен выбирать Президента, а они там, в Брюсселе, Вашингтоне, должны определять, кто будет лидером нашей страны. И нужен им только один человек, который будет выполнять их волю. И поэтому мой рецепт остался тем же. Как только лидера Беларуси или России начинают хвалить на Западе, страна идет не туда. Все. Это аксиома. Как только ругают, значит правильно.