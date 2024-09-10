Гайдукевич: на Западе считают, что они должны выбирать Президента Беларуси, а не белорусский народ

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим предстоящие президентские выборы и поговорим о международном «Конгрессе свободы» В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
Олег Гайдукевич., депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Два мифа, которые я всегда слышу. Беларусь никогда бы не стала Украиной, потому что там другой народ. Ложь. Украинский народ хороший и белорусский хороший. Нет плохих народов. Если бы не Лукашенко, если бы не работа всего государства, если бы с этим не боролись… Не только 2020 год, повторюсь. Если бы Кебич победил на выборах в 1994 году. Но он мягкий был. Он бы все сдал. Все бы рухнуло к чертовой матери. Хотя он был за Союз России, но не дали бы ему. Он бы пошел на поводу у националистов.
- 1996 год, 1995-й, когда Верховный Совет предал страну. Если бы тогда Верховный Совет во главе с Шарецким…, который полностью управлялся Западом, американцами, страны бы не было.
- 2001 год. Президентские выборы – первые после 1994 года. Мой отец был кандидатом в президенты. Его перекупала оппозиция, чтобы он снялся с выборов. Они хотели страну опустить в хаос. Тогда они все работали уже на западные посольства.
- 2006 год. Попытка Майдана. Желтые шарфики. Хотели повторить Украину.Копировали Ющенко. Даже атрибутику взяли почти такую же. Милинкевича поставили. За ним стояли радикалы, то есть выбрали такую фигуру, якобы помягче, с бородкой, интеллигент. Потом выплюнули, выкинули его после выборов. Он про это потом сам говорил. А самое удивительное, что если бы он стал, вот представить, победил госпереворот, поставили бы его президентом, управлял бы не он. Управляли бы эти радикалы, они бы превратили в Украину.
- Потом 2010 год. Мы помним, что они творили на площади, как они делали.
- 2015 год – единственные выборы более-менее спокойные, но только по одной простой причине. Был Майдан, весь Запад был занят Украиной. Видите, один раз за всю историю спокойные выборы. Почему? Внешний фактор немножко ушел. Это о чем говорит? Что на протяжении 30 лет в наши президентские выборы, парламентские выборы вмешиваются внешние силы, не давая народу самому определить свою судьбу.
- Они, знаете, считают как? Не белорусский народ должен выбирать Президента, а они там, в Брюсселе, Вашингтоне, должны определять, кто будет лидером нашей страны. И нужен им только один человек, который будет выполнять их волю. И поэтому мой рецепт остался тем же. Как только лидера Беларуси или России начинают хвалить на Западе, страна идет не туда. Все. Это аксиома. Как только ругают, значит правильно.