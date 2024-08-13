ГАИ следит за нарушениями с неба. Как используют квадрокоптеры в дорожном надзоре?

ГАИ усилила контроль за соблюдением водителями правил движения. Поймать нарушителей помогают квадрокоптеры. Максимально использовать потенциал технических средств – поручение министра внутренних дел. Особое внимание – опасным маневрам на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как инспекторы ГАИ выявляют нарушителей с помощью дрона? Репортаж Глеба Прокофьева.

Автодорога Заславль – Дзержинск – Озеро. Начало июля. Легковушка обгоняет попутное авто, пересекая сплошную. Вслед за ним уже мчится экипаж ГАИ.

А это нарушение зафиксировано буквально накануне. Ограничениями в маневрировании пренебрег владелец черного внедорожника. Всех этих нарушителей удалось выявить с помощью дистанционного контроля с высоты.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Схема действий уже отработана. Задействованы два экипажа ГАИ. Один из них следит за дорожной обстановкой с помощью дрона, другой ждет информацию от своих коллег.

До того как взять в руки квадрокоптер, сотрудники ГАИ прошли обучение. Осваивая новую технику, трудностей не возникло.

Денис Гучек, заместитель начальника службы специальных мероприятий спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Техника очень простая в эксплуатации, каждый освоил эту технику и с легкостью использует ее в служебной деятельности. Данный дрон позволяет эксплуатировать его в любых погодных условиях. Эксплуатация дрона для начала работы занимает 2-3 минуты перед запуском.

Сегодня экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» устроили дорожный надзор по выявлению нарушителей в Минском районе. Буквально 10 минут рейда, и квадрокоптер зафиксировал очередного нарушителя.

В погоню за автомобилем выдвинулся экипаж ГАИ. Водитель, увидев в зеркале заднего вида проблесковые маячки, тут же остановился. Вину признал. Нарушил, потому что спешил к другу в Заславль. В итоге времени потеряно больше, чем если бы соблюдал букву закона. На месте – оформление административного протокола. В качестве доказательств – видео с дрона и показания свидетеля.