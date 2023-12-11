ГАИ напоминает о смене шин при выявлении индикаторов их износа

Штормовое предупреждение выписали на сегодня синоптики: местами по Беларуси ожидается туман, на отдельных участках дорог сохраняется гололедица. Вслед за атмосферными фронтами на территорию страны начинает поступать теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в основном облачно. Почти повсеместно пройдет мокрый снег. Учитывать погодные условия и состояние проезжей части обязательно нужно водителям автотранспорта.

Александр Алешкевич, начальник отдела ГАИ Московского РУВД Минска:

Настоятельно рекомендуем: избегать резких ускорений, резких торможений, не допускать необоснованных маневров. Кроме того, в период времени с 1 декабря по 1 марта на всех автомобилях с технической массой до 3,5 тонны включительно, а также на легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой массой свыше 3,5 тонны, на автобусах с технически допустимой массой менее 5 тонн должны быть установлены зимние шины. Причем эти зимние шины должны соответствовать определенным требованиям. Например, остаточная высота протектора не должна быть менее 4 миллиметров.

Безопасности на дорогах – внимание особое. В Госавтоинспекции напоминают: сменить шины нужно незамедлительно при выявлении индикаторов их износа.