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«Францыя гістарычна мае даволі моцныя сувязі з афрыканскім рэгіёнам»: Павел Латушко о презентации сельхозтехники в Париже

10 октября 2017 10:56
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Новости Беларуси. 10 октября в Париже презентуют белорусскую сельскохозяйственную технику. Посольство нашей страны во Франции пригласило на встречу представителей порядка 60 зарубежных компаний, которые имеют выход на африканский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поставки нашей техники готовы обеспечить банки, которые выступят финансовыми гарантами предполагаемых сделок.

«Францыя гістарычна мае даволі моцныя сувязі з афрыканскім рэгіёнам»: Павел Латушко о презентации сельхозтехники в Париже-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:
У гэтым форуме таксама прымаюць удзел i банкаўскія ўстановы, афрыканскія банкі, беларускія банкі, якія забяспечаць адпаведнае фінансаванне. Мы ведаем, што французкія кампаніі маюць даволі цесныя сувязі з афрыканскімі кампаніямі і краінамі. І, дзякуючы гэтым кантактам, мы зацікаўлены пры іх садзейнічанні ў прасоўваніі беларускай прадукцыі на рынак Афрыкі. Рынак Афрыкі знаходзіцца на этапе росту, і гэта стварае дадатковыя магчымасці па пашырэнню паставак перад усей беларускай прадукцыі машынабудавання ў афрыканскі рэгіён.

Нынешняя презентация продукции белорусского машиностроения во Франции – первый шаг. В конце октября в Люксембурге пройдет Белорусско-европейский экономический форум, где представители бизнеса продолжат обсуждение совместных проектов.

# общество # Павел Латушко # Беларусь-Франция

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