Фотография, сделанная 20-летним жителем Новосибирска на мобильный, вошла в ТОП-10 лучших снимков 2014 года

Новости России. На днях американский журнал Time подвел итоги уходящего 2014 года и среди тысячи снимков выбрал ТОП-10.



Редакция Time:

Каждая фотография, тщательно отобрана нами из тысяч снимков, запечатлела драматичную сцену и представляет собой важный визуальный документ. В течение года эти фотографии попадали к нам в процессе нашей деятельности по сбору новостей. И они не только поразили, но и изменили нас.

В десятке лучших оказалось селфи голливудских знаменитостей, сделанное во время вручения премии «Оскар» (смотрите видео).

Также сюда попал снимок, сделанный в Либерии, где бушует лихорадка Эбола; фото с киевского Майдана; снимок с места крушения малайзийского «Боинга» под Донецком.

Все снимки, которые стали лучшими за 2014 год, вы можете посмотреть здесь.

В ТОП-10, неожиданно для самого автора, попала и фотография сильнейшего града, который произошел минувшим летом в Новосибирске. Автор снимка – 20-летний Никита Дудник рассказал «Российской газете», что признание его работы одной из лучших стало для него настоящим шоком. Молодой человек пока не знает, какое вознаграждение ему за это полагается.



Никита Дудник:

Наверное, это прозвучит странно, но я не знаю сумму гонорара. Скорее всего, я потрачу часть денег на развитие своего бизнеса.

Никита не скрывает: счастлив, что ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте.

Свой снимок молодой человек сделал на мобильный телефон, когда вместе с друзьями отдыхал на новосибирском пляже. В тот день, 12 июля 2014 года, в Новосибирске стояла невыносимая жара, но внезапно подул ветер, температура упала с 41 до 21 градуса и с неба посыпался крупный град.