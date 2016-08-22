Фотофакт: в Гомеле начал поездки автобус, украшенный портретами белорусских классиков

Новости Беларуси. В Гомеле начал курсировать поэтический автобус. В свой первый рейс он отправился 22 августа. Снаружи автобус украшают тематические наклейки с изображениями классиков белорусской литературы и отрывками из их творчества.

В салоне можно ознакомиться с биографиями поэтов.

Кроме того, по всему маршруту звучат стихи Купалы, Коласа, Богдановича и других авторов в исполнении работников областной библиотеки. Они же стали инициаторами воплощения в жизнь этого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.