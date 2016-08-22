Прямой эфир

Фотофакт: в Гомеле начал поездки автобус, украшенный портретами белорусских классиков

22 августа 2016 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле начал курсировать поэтический автобус. В свой первый рейс он отправился 22 августа. Снаружи автобус украшают тематические наклейки с изображениями классиков белорусской литературы и отрывками из их творчества.

В салоне можно ознакомиться с биографиями поэтов.

Кроме того, по всему маршруту звучат стихи Купалы, Коласа, Богдановича и других авторов в исполнении работников областной библиотеки. Они же стали инициаторами воплощения в жизнь этого проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Классика

Другие новости рубрики

Все новости
Парламентские выборы в Беларуси: портрет Чкаловского избирательного округа
22 августа 2016 18:03

Парламентские выборы в Беларуси: портрет Чкаловского избирательного округа

Лезгинка и 100-метровый стол еды: фестиваль грузинской национальной культуры пройдет 27 августа в Минске
22 августа 2016 17:15

Лезгинка и 100-метровый стол еды: фестиваль грузинской национальной культуры пройдет 27 августа в Минске

От 2,5 до 30 лет: в минском Дворце детей и молодежи открыт набор на 40 кружков для детей и взрослых
22 августа 2016 17:14

От 2,5 до 30 лет: в минском Дворце детей и молодежи открыт набор на 40 кружков для детей и взрослых