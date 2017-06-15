Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере

В проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 11 инсталляций. Каждая фигура требует определенного толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать уникальное в обыденном.

Оксана Семашко, СТВ: Авангардный мир в центре Минска. Буквально несколько часов назад на Комсомольском озере открылась выставка под открытым небом «Арт-острова».

Елена Касперович, руководитель проектов ЗАО «Альфа-банк»:

Уже не первый год «Альфа-банк» поддерживает проект «Арт-острова». Такие мероприятия в Минске делают его еще более молодым, динамичным, современным городом. И особенно здорово, что все это проходит в юбилейный для Минска год.