Фотофакт: «Арт-острова» на Комсомольском озере

Новости Беларуси. В столице появились гигантские арт-объекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оксана Семашко, СТВ:
Авангардный мир в центре Минска. Буквально несколько часов назад на Комсомольском озере открылась выставка под открытым небом «Арт-острова».
В проекте приняли участие белорусские художники и скульпторы, которые представили широкой публике 11 инсталляций. Каждая фигура требует определенного толкования автора. Художники попытались через необычную форму передать уникальное в обыденном.
Общий вес экспонатов – несколько десятков тонн, основные материалы – металл и дерево.
Продлится выставка до конца лета.