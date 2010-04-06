Фото. Александр Лукашенко: Белорусское государство намерено поддерживать диалог католической и православной церквей

Это подчеркнул Президент Беларуси, встречаясь сегодня с Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии Тадеушем Кондрусевичем.

Как известно, за годы белорусского суверенитета сделано много для развития католицизма в стране. Строятся новые храмы, восстанавливаются разрушенные. Вчетверо увеличилось количество приходов.

После визита главы государства в Ватикан готовится соглашение между Беларусью и Святым Престолом. Стороны рассчитывают на его подписание уже в ближайшее время.

Кстати, такие встречи в светлые пасхальные дни стали уже доброй традицией.

Александр Лукашенко:

Это хороший сигнал нашему обществу. Но я не хотел бы, чтобы эта встреча была чисто показательной, церемониальной: мы должны обсудить конкретные вопросы. Должен сказать, что Ваше присутствие на Пасху в православном соборе и наше с вами совместное поздравление были достойно восприняты в обществе. Я рад, что такие хорошие отношения складываются между католической и православной конфессиями. Для меня это очень важно, я буду это поддерживать.

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

После предыдущих встреч многие вопросы были сняты. Для меня исключительно важна возможность диалога с другими конфессиями, особенно с православной. Мы — братья по вере и имеем те же самые таинства. Сегодня мы должны вместе отвечать на вызовы современности, многие из которых угрожающие. Когда мы вместе, наши голоса звучат сильнее. Здесь нет другой альтернативы. Это напутствие Иисуса Христа: чтобы все жили вместе.

Встреча в рабочем кабинете Митрополита продолжалась около двух часов. Обсужден целый ряд аспектов сотрудничества церкви и власти. Затем Александр Лукашенко и Тадеуш Кондрусевич, по доброй традиции пасхальных дней, обменялись подарками. В дар Римско-католической церкви Президент передал пасхальное яйцо с изображением иконы Божией Матери Остробрамской. Ее оригинал хранится в старой части Вильнюса и считается наиболее почитаемой у белорусских и литовских католиков.