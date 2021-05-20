Фонд Президента выделил средства на поддержку одарённой молодёжи. Кто получит премии?

Новости Беларуси. Более миллиона рублей направят на финансирование расходов специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более миллиона рублей направят на финансирование расходов специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Поощрят более 300 молодых людей. Президентские стипендии назначены 187 студентам и курсантам. Кроме того, денежные премии получат победители ряда международных олимпиад и республиканского конкурса.