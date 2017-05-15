Ездить на электробусе можно по проездным на троллейбус

Новости Беларуси. Оплатить поездку на электробусе можно будет по электронному проездному троллейбуса и разовыми талончиками. Пока этот вид общественного транспорта подвозит пассажиров по маршруту номер 59 «Диспетчерская станция Серова – Долгобродская».

На очереди и 43-й.

Всего на балансе второго троллейбусного парка шесть электробусов, четыре из которых уже вышли на линию.

Здесь планируют укомплектоваться еще 16.

Денис Чимбур, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП Минсктранс»:

Если ест проездной на троллейбус, так же он будет работать в электробусах. Цена не поменяется, она останется прежней.