Ездить на электробусе можно по проездным на троллейбус

Новости Беларуси. Оплатить поездку на электробусе можно будет по электронному проездному троллейбуса и разовыми талончиками. Пока этот вид общественного транспорта подвозит пассажиров по маршруту номер 59 «Диспетчерская станция Серова – Долгобродская».
На очереди и 43-й.
Всего на балансе второго троллейбусного парка шесть электробусов, четыре из которых уже вышли на линию.
Здесь планируют укомплектоваться еще 16.
Денис Чимбур, заместитель директора филиала «Троллейбусный парк № 2» ГП Минсктранс»:
Если ест проездной на троллейбус, так же он будет работать в электробусах. Цена не поменяется, она останется прежней.