По маршруту 59: где можно покататься на электробусе и зарядить телефон

Новости Беларуси. Электробус вышел в свет! Стать первыми пассажирами этого 12 мая посчастливилось сотням минчан. В салоне новой модели общественного транспорта при движении очень тихо, у состава плавный ход.

Здесь также есть розетки для подзарядки телефонов и других девайсов.

Известно, что минский автопарк уже пополнился четырьмя электрическими «Витовтами»: двумя белыми и двумя желтыми.