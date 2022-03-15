«Ездили мы в город, возили ребёнка». В Гродно открыли детский сад для самого крупного микрорайона

Новости Беларуси. В самом крупном молодом микрорайоне Гродно практически полностью решен вопрос шаговой доступности дошкольного образования, сообщили в программе Новости «24 часа». В Ольшанке открыли пятый по счету детский сад. Символично, в День Конституции, где как раз и закреплен социальный ориентир государства.

Новое учреждение рассчитано на 230 детей, и группы уже полностью укомплектованы. Проект здания типовой, современный – с бассейном, музыкальным и спортивным залами. Акцент на безопасность: на объекте около двух десятков камер видеонаблюдения. На открытии не обошлось без подарков – это компьютерный класс, а также сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для тренажерного зала. Детский сад жители ждали с нетерпением, ведь микрорайон Ольшанка в Гродно называют город в городе – его население свыше 35 тысяч человек, среди них много молодых и многодетных семей, которым не совсем удобно было каждое утро отвозить детей в сады соседних микрорайонов.

Татьяна Живолевская, жительница Гродно:

Ездили мы в город, возили ребенка, поэтому мы очень довольны, что будем ходить в детский сад такой красивый, яркий, теплый, светлый, уютный, прекрасно оборудованный современный детский сад рядом с домом.

Андрей Семанчик, начальник отдела образования Гродненского горисполкома:

Номер сада 112, и основной акцент будет ставиться на безопасность детей, обучение безопасности детей. Здесь будут в свое время организованы тематические уголки и тематические площадки и ГОЧС, и горгаз. Этот детский сад, в принципе, он решит вопрос именно шаговой доступности в этом микрорайоне.