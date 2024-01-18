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Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента

18 января 2024 20:33
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В Гродно проекты к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков получили дополнительное финансирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в стране Президент присуждает специальные премии и гранты талантливым людям. В 2024 году их удостоились свыше 60 белорусов. Среди них уникальная мастерица из Гродно, работа которой украшает Дворец Независимости, и руководитель гражданско-патриотического проекта «Дорогами войны», который является одним из брендов Купаловского университета.

Галина Буро об идеях ради мира, которые нашли поддержку.

Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента-1

В небе аисты, на земле зубры, леса, снопы на полях, ленты рек и дорог. Так на эскизе выглядит будущий гобелен, размером два на почти полтора метра. Сердцем тканого полотна станут архитектурные достопримечательности региона.

Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента-4

Елена Шунейко, методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Вот, напрыклад, Гродна, тут вы бачыце, Каложа, Навагрудак – Навагрудскі замак на гары, Слонім, Ашмяны і іншыя, вон Астравецкі касцёл. Узнікла такое жаданне ў мяне – паказаць не толькі гарады асобныя і помнікі Гродзеншчыны, але ўсю маю малую радзіму ў цэлым з вышыні птушынага палёту.

Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента-7

Мастерица Елена Шунейко стала лауреатом специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. Денежную награду направит на завершение своего гобелена, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В работе использует геометрическую стилизацию, чтобы полотно напоминало большой красочный цветок под названием «Квітнеючая Гродзеншчына». В этом основная идея – показать, как прекрасен мир, не затоптанный нацистским сапогом. Ведь отец рассказывал ей об ужасах войны.

Подробнее в видео.

# Творчество # общество # Галина Буро

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