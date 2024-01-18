Её работа украшает Дворец Независимости! Мастерица из Гродно стала лауреатом специальной премии Президента
В Гродно проекты к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков получили дополнительное финансирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно в стране Президент присуждает специальные премии и гранты талантливым людям. В 2024 году их удостоились свыше 60 белорусов. Среди них уникальная мастерица из Гродно, работа которой украшает Дворец Независимости, и руководитель гражданско-патриотического проекта «Дорогами войны», который является одним из брендов Купаловского университета.
Галина Буро об идеях ради мира, которые нашли поддержку.
В небе аисты, на земле зубры, леса, снопы на полях, ленты рек и дорог. Так на эскизе выглядит будущий гобелен, размером два на почти полтора метра. Сердцем тканого полотна станут архитектурные достопримечательности региона.
Елена Шунейко, методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Вот, напрыклад, Гродна, тут вы бачыце, Каложа, Навагрудак – Навагрудскі замак на гары, Слонім, Ашмяны і іншыя, вон Астравецкі касцёл. Узнікла такое жаданне ў мяне – паказаць не толькі гарады асобныя і помнікі Гродзеншчыны, але ўсю маю малую радзіму ў цэлым з вышыні птушынага палёту.
Мастерица Елена Шунейко стала лауреатом специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. Денежную награду направит на завершение своего гобелена, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В работе использует геометрическую стилизацию, чтобы полотно напоминало большой красочный цветок под названием «Квітнеючая Гродзеншчына». В этом основная идея – показать, как прекрасен мир, не затоптанный нацистским сапогом. Ведь отец рассказывал ей об ужасах войны.
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