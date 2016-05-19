Эвакуировать 50 пассажиров за несколько минут: как проводят учения в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. 19 мая в Национальном аэропорту «Минск» спасатели отрабатывали действия при крушении самолета.

Через три минуты на взлетной полосе пожарные машины, через пять – «Скорая». При снижении самолет пропал с радаров. Именно при посадке чаще всего и возникают аварии. Искать пассажирский борт поисковым службам аэропорта помогают военные. Радиолокационная станция в районе Мачулищ воздушное судно обнаружила, координаты переданы.

Николай Сейдуров спасательными операциями руководит 33 года. Военный ас может посадить аварийный самолет на воду и даже верхушки деревьев. Все свои навыки передает своим подопечным. Причем обычно на ночных учениях. Причин несколько. Первое: в спасательных операциях участвует по 70 человек, а днем персонал занят. Второе: надо быть готовым ко всему.

Николай Сейдуров, начальник службы поисково-спасательного обеспечения полетов Национального аэропорта «Минск»:

Максимально приближаем к реальным, чтобы люди были научены и не терялись при сложных обстановках, при чрезвычайных ситуациях, работали как роботы, потому что времени на раздумья нет, а надо действовать, надо спасать людей.

После столкновения с землей самолеты загораются не сразу. За эти несколько минут спасатели эвакуировали более полусотни пассажиров. Некоторым понадобились носилки. По статистике, каждый четвертый пострадавший в авиакатастрофе тяжело ранен.

Алексей Жадан, заместитель директора ГУ «Медицинская служба гражданской авиации»:

Проводится медицинская сортировка, для этого устраняются угрожающие жизни осложнения, последствия травм и в дальнейшем производится эвакуация пострадавших силами скорой медицинской помощи Минска в больницы, лечебные учреждения города.

Для оказания экстренной помощи в аэропорту есть реанимация на колесах. Должность старшего бригады звучит по-военному – начальник расчета. Впрочем, и задачи у этой «Скорой» другие.

Начальник расчета:

Мы готовы привести человека в жизненное состояние, подготовить его к транспортировке. После этого мы передаем пациента машинам скорой помощи, которые предназначены для дальней транспортировки.

В таких условиях врачи и спасатели работают минимум по два раза в месяц. На тренировках бывают и промашки. Например, сегодня брандспойт из рук выпал, но общую репутацию учений это не подмочило.

Любая спасательная операция расписана до мельчайших подробностей. Впрочем, и учения не отличаются от этого. Здесь происходит все как в жизни. Авиаторы – люди весьма суеверные, поэтому по легенде авария произошла с самолетом ТУ-134, а такие в Беларуси больше не используются.

Пассажиры и экипаж спасены, взрыв борта предотвращен. Последний этап учений: аварийный самолет убирают с взлетной полосы. И с этой вводной справились за 10-15 минут. Спасательные и технические службы аэропорта оказались на высоте. Учебное ЧП на работу главной воздушной гавани страны не повлияло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.