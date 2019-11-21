«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния

Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефиле в элегантных шляпках, пальто с видами Парижа и эксклюзивных платьях с модным сочетанием шерсти, кружева, шелка и шифона. Четыре коллекции для настоящих леди создали местные мастерицы. Каждая вещь – настоящий эксклюзив, ведь изготовлена в единственном экземпляре.

Изделия выполнены в техниках сухого и мокрого валяния – так же, как делали наши предки. Для Беларуси этот вид рукоделия традиционный. И, как видно, по-прежнему популярный.

Вера Белая, жительница Гродно:

Меня, конечно, это все очень впечатлило. Шла девочка, и у нее домики были снизу. Думаю: «Боже мой, целый город идет». Это так интересно.

Елена Роженкевич, мастер по валянию из шерсти:

Очень приятно работать с шерстью, забываешь все. Иногда муж спрашивает: «Ты спать скоро?». Я говорю: «Да-да». А потом смотрю – и уже рассвело на улице.