«Этот вид рукоделия возрождается». На показе мод «Шерстиваль» в Гродно представили одежду в техниках сухого и мокрого валяния
Новости Беларуси. О самом теплом показе мод. Праздник шерсти и валяния «Шерстиваль» устроили для жителей Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дефиле в элегантных шляпках, пальто с видами Парижа и эксклюзивных платьях с модным сочетанием шерсти, кружева, шелка и шифона. Четыре коллекции для настоящих леди создали местные мастерицы. Каждая вещь – настоящий эксклюзив, ведь изготовлена в единственном экземпляре.
Изделия выполнены в техниках сухого и мокрого валяния – так же, как делали наши предки. Для Беларуси этот вид рукоделия традиционный. И, как видно, по-прежнему популярный.
Вера Белая, жительница Гродно:
Меня, конечно, это все очень впечатлило. Шла девочка, и у нее домики были снизу. Думаю: «Боже мой, целый город идет». Это так интересно.
Елена Роженкевич, мастер по валянию из шерсти:
Очень приятно работать с шерстью, забываешь все. Иногда муж спрашивает: «Ты спать скоро?». Я говорю: «Да-да». А потом смотрю – и уже рассвело на улице.
Марина Чикун, заведующая центром народных ремесел «Наследие»:
Свойства валяния изобрели 8 тысяч лет назад. Может быть оно где-то и отошло, но в настоящее время этот вид рукоделия возрождается.
После модного показа авторы коллекций провели мастер-классы для всех желающих. Гродненцам предложили попробовать самим сделать из шерсти символ 2020 года.