«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное действие развернулось на берегу Западной Двины.

Около сотни реконструкторов из Беларуси и России и несколько тысяч зрителей перенеслись в июнь 1944-го. Точно был воссоздан исторический факт: старший сержант Федор Блохин с однополчанами вступил в схватку с фашистами и разминировал мост над Двиной. Сегодня переправа носит его имя.

Павел Рощин, председатель клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию»:

Мост через реку Западная Двина оставался на то время единственным сохранившимся мостом. И для переброски сил Красной Армии этот мост был стратегически важным и необходимым.

Федор Блохин и его разведгруппа из инженерно-саперных войск прекрасно понимали, что этот мост – их первоочередная цель, которую стоило сохранить и спасти всеми доступными и возможными силами.