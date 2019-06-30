«Этот мост был стратегически важным». На берегу Западной Двины прошла реконструкция боя за освобождение Витебска

Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное действие развернулось на берегу Западной Двины.
Новости Беларуси. Реконструкцию боя за освобождение Витебска смогли увидеть жители и гости этого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Театральное действие развернулось на берегу Западной Двины.
Около сотни реконструкторов из Беларуси и России и несколько тысяч зрителей перенеслись в июнь 1944-го. Точно был воссоздан исторический факт: старший сержант Федор Блохин с однополчанами вступил в схватку с фашистами и разминировал мост над Двиной. Сегодня переправа носит его имя.
Павел Рощин, председатель клуба военно-исторической реконструкции «Товарищи по оружию»:
Мост через реку Западная Двина оставался на то время единственным сохранившимся мостом. И для переброски сил Красной Армии этот мост был стратегически важным и необходимым.
Федор Блохин и его разведгруппа из инженерно-саперных войск прекрасно понимали, что этот мост – их первоочередная цель, которую стоило сохранить и спасти всеми доступными и возможными силами.
Петр Хомяков, заместитель командира военно-исторического клуба «Витязь» (Россия):
Мы, казанцы, реконструируем 334-ю стрелковую дивизию, которая формировалась у нас в Казани. За бои под Витебском она получила звание «Витебской дивизии». На 75-летие нам очень хотелось сюда приехать. Спасибо ребятам, нашим реконструкторам, друзьям-белорусам.
Символично и место, где провели реконструкцию. По ту сторону Двины гордо возвышается мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков.
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