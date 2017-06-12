«Это сложно, но, думаю, что справлюсь»: как абитуриенты сдавали ЦТ по белорусскому языку

Новости Беларуси. 12 июня в Беларуси стартовал основной этап вступительной кампании. Абитуриенты прошли первое испытание централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня знания проверяли по белорусскому языку. С этого года разрешено сдавать четыре предмета, а не три, как это было ранее. По результатам испытаний каждый сможет выбрать именно те дисциплины, общий балл по которым оказался наиболее высоким. Кроме того, сертификаты действительны будут и в будущем году. Волнуется, как никогда. Но в руках уже не держит конспект с правилами белорусского языка. 9 по предмету в школе, да еще и белорусскоязычное обучение должны помочь, – уверена Надежда Кляйн. Говорит, делает первый шаг к мечте. В планах – поступить в экономический вуз. Надежда Кляйн, абитуриент:

Мне очень страшно. Я думаю, что это сложно, но думаю, что справлюсь. Белорусский язык легче сдавать, чем русский, потом что у нас школа белорусская. Свои знания показать надо ровно за 2 часа. Именно столько времени дается на выполнение заданий. А вот правила очень строгие. С собой лишь пропуск, паспорт и две гелевые ручки. Оставленный при себе телефон может поставить точку в экзамене, который едва успел начаться. Даже место сидения абитуриент не выбирает сам – номер вытягивает, как билет. Такие меры уж точно исключают какие-либо подсказки и шпаргалки.

Павел Пинчук, начальник главного управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Система ЦТ максимально исключает возможные подтасовки и нарушения. Плюс к этому участие Комитета госконтроля, который наблюдает за всем процессом. Около 200 человек по всей республики задействовано При этом все проверяющие тут же добавляют: не гаджеты, а лишь знания помогут с успехом справиться с экзаменами. Тем более тестовые задания постоянно обновляются.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:

Если более 5% стобальных и более 5% нулевых, тогда считается, что тесты подобраны не очень хорошо. Поэтому наши специалисты, которые принимают участие в подготовке материалов, тестовых заданий, прежде всего смотрят, чтобы они были посильны для наших абитуриентов. Это главный показатель. А вот и он, тот самый волнительный момент. На часах ровно 11. Комиссия вскрывает конверты с тестовыми заданиями и бланками ответов. Прямо на глазах абитуриентов.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Централизованное тестирование проходить будет до 2 июля. Всего абитуриенты проверят свои знания по 11 учебным предметам. По традиции самые популярные среди них – математика и русский язык. Впрочем, новшества в этом году тоже есть. Теперь сдавать можно не три, а четыре предмета. А еще полученные сертификаты действительны будут и в 2018 году. Такие нововведения все оценили. Как-никак перед абитуриентами открывается больше возможностей. Теперь выбирать можно будет из большего числа ВУЗов. Екатерина Соловьева, абитуриент:

Кто-то еще думает, размышляет. По баллам у них есть шанс сдать четвертое ЦТ. А вдруг у них получится все-таки поступить и с четвертым предметом. Евгений Коростик, абитуриент:

Я не воспользовался этой возможностью, в этом нет необходимости, я уверен в поступлении. Поступаю в Академию МВД. Конкуренция в этому году серьезная. Для прохождения централизованного тестирования зарегистрировалось более 90 тысяч человек.