«Это самая настоящая эйфория»: как сотрудница «Белагропромбанка» из Молодечно стала лауреатом конкурса «Женщина года-2018»

В начале весны в столичном отеле «Виктория» состоялось подведение итогов XI Республиканского конкурса «Женщина года-2018». На конкурс были представлены кандидатуры 200 белорусок, 40 из них стали лауреатами. Это женщины, которые в течение 2018 года добились выдающихся успехов в различных сферах деятельности.

Марианна Щёткина, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Белорусский союз женщин – самая большая и авторитетная организация в нашей стране. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в наши ряды были вовлечены те женщины, которые хотят сделать мир добрее, а жизнь лучше. Наши ряды постоянно пополняются, количество постоянно растёт. Только за этот год уже к нам присоединились женщины Генеральной прокуратуры, МЧС, «Белагропромбанка», активно работают первичные организации. Наш традиционный конкурс «Женщина года» – для подведения итогов за один год в различных сферах жизни.

В этот знаменательный день тёплые слова поздравлений, добрых пожеланий и благодарности в адрес всех женщин Беларуси были сказаны представителями государственной власти и дипломатических миссий в Беларуси. Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Хочу особо отметить, что проекты женщин в Беларуси во всех сферах – в социальной, экономической, культурной – развиваются очень успешно. Сегодня белорусские женщины вновь вносят особый вклад в развитие науки, образования, здравоохранения и другие сферы жизни. Лауреаты конкурса «Женщина года-2018» – это лучшие из лучших. В настоящее время между Белорусскими союзом женщин и Союзом женщин Китая установилось тесное сотрудничество. И мы уверены, что совместно с женщинами Беларуси мы будем укреплять двустороннее взаимодействие в различных сферах деятельности и реализовывать проекты, полезные обществу.

Роль Белорусского союза женщин в реализации государственной политики и повышении статуса женщины в обществе очень велика. И сегодня эта общественная организация объединяет женщин из разных сфер деятельности. Представительница «Белагропромбанка» Светлана Шатровская стала лауреатом конкурса в номинации «За лидерство и успешное руководство».

Светлана Шатровская, начальник Центра банковских услуг №532 ОАО «Белагропромбанк» в г. Молодечно:

Мне кажется все женщины, которые все собрались, они в такой степени красавицы, умницы, они достойные, поэтому, конечно же, это самая настоящая эйфория. По моему мнению, Белорусский союз женщин – это семья, потому что когда у нас есть возможность просто встретится, поговорить, обсудить какие-то моменты, где-то сказать о своих бедах, может о каких-то радостях.

Кандидатуру Светланы Шатровской, начальника ЦБУ № 532 «Белагропромбанка» в городе Молодечно выдвинул Союз женщин ОАО «Белагропромбанк». Возглавляемая Светланой Шатровской первичная организация Союза женщин банка сегодня осуществляет ряд гуманитарных проектов, в том числе по повышению финансовой грамотности населения.

В планах этого года – включиться в реализацию социальных программ, проводимых Белорусским союзом женщин. Светлана Шатровская:

Эта номинация обязывает к тому, чтобы как можно больше уделять внимания тем задачам, которые ставятся перед нашим банком, правильно их выполнять. Чтобы это было и для населения, и для наших юридических лиц, помощь как банка, потому что финансы – это, на самом деле, та сфера деятельности, без которой жизнь не может быть.

Потенциал женщин, их общественная деятельность на благо мира и процветания становится всё более заметной. И главная цель этого конкурса – показать роль женщины в современном обществе, её вклад не только в укрепление семьи, но и в социально-экономическое и культурное развитие страны. Надежда Ермакова, заместитель Председателя ОО «Белорусский союз женщин»:

К нам в организацию вливаются новые женщины, новые объединённые организации, вот «Белагропромбанк» к нам присоединился уже так активно и уже победительница сегодня была.

365 дней в году 24 часа в сутки мы работаем, а надо не забывать, что мы женщины, что мы великая сила не только в стране, а сила в мире и та сила, которая даёт надежду на мир, на то, что наши дети будут жить под мирным небом. Если же мы все, женщины, возьмёмся за руки и дружно скажем: «Быть миру», то куда деваться будет мужчинам?! Они должны соблюдать этот мир.