«Это реально чудо». Может ли любовь помочь справиться с тяжёлой болезнью?

История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Максим Коновальчик, знает секреты успешной семейной жизни, 12 лет в браке:

У меня есть друг, в прошлом очень крутой тамада. Именно тот, у которого конкурсы интересные. Именно этот тип – миллион каких-то интересных конкурсов, очень жизнерадостный такой человек. В какой-то момент случилось несчастье – его здоровье пошатнулось. Это было очень тяжело морально, в таком возрасте действительно выбивает из-под ног почву. Случилось чудо – влюбился, как мальчишка, просто дым стоит. Почему я говорю: стоит дым? Потому что это в данный момент происходит, разворачивается прямо сейчас на глазах у нас, друзей. Человек активно занялся собой, спортом, то есть в его каких-то потребностях нынешних поступательно, постепенно. Даже дошло до того, что радует человек. Было такое совсем недавно – я пришел к нему в гости. Он говорит: «Макс, смотри, как я могу». Начинает хлопать руками у себя над головой, говорит: «Сейчас еще покажу». Берет и два-три раза присел. То есть в его состоянии еще два года назад это было действительно очень серьезно. Это реально чудо. Это произошло исключительно, как он мне во всяком случае говорит, потому что нашлась эта самая муза, нашлись эти глаза. Там с глазами много всего связано у него, поэтому я акцентирую внимание. Нашлись глаза, в которые он влюбился, и которые тянут его сейчас к свету.

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