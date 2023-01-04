«Дежурство прошло как никогда спокойно». В Гомеле за 1 января родились 14 детей

Новости Беларуси. В Гомельской области за первые сутки нового года появилось на свет 14 детей. Трое из них – в областном родильном доме, причем все мальчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со счастливыми мамами пообщалась Анна Корольчук.

Заведующая отделением Ирина Прядихина в ночь на 1 января была на рабочем месте. Это обязательное условие – в праздничные дни дежурить должны самые опытные врачи. Правда, в этот раз никаких внештатных ситуаций не было.

Ирина Прядихина, заведующая отделением Гомельского областного клинического роддома:

В этом году дежурство прошло как никогда спокойно. За новогоднюю ночь были одни роды. В 5:45 родился мальчик. Говорят, что когда рождается первый мальчик, то год будет благоприятный.

Первого малыша в медучреждении в этом году родила Евгения Дубровская. Для нее это уже шестой ребенок. Дома его ждут три брата и две сестры. Условия для комфортного проживания большой семьи созданы – недавно Дубровские получили новую квартиру.

Евгения Дубровская:

Создаем как-то своими силами сами условия, чтобы детям было комфортнее и лучше жить. Недавно построили квартиру трехкомнатную.

Примечательно, что все три женщины, которые родили детей в этом отделении 1 января, – многодетные матери. Если все будет хорошо, то через пару дней они вместе с малышами отправятся домой. А пока их здоровье контролируют медики. Дважды в день палату посещает детская медсестра, раз в сутки – обязательный осмотр педиатра. Кроме того, новорожденным сделают УЗИ и прививки.

Ольга Телляр:

Медперсонал здесь очень хороший. И приняли роды хорошо, прекрасное отношение. Отрицательных моментов нет. К ним обратишься за помощью – все время отзовутся, помогут. Спасибо огромное нашим врачам за помощь, за поддержку.