Какова функция и роль общественных организаций в период военного времени? Рассказал представитель БРСМ

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Какова функция и роль общественных организаций в период военного времени? Мы должны понимать, где мы должны занять свою нишу. Если мы организовываем первичные организации, в их рядах очень много крепких молодых людей, есть лица допризывного возраста, есть призывного возраста. Есть лица, которые по различным медицинским аспектам не служили в армии или не планируют в ней служить, так как отсутствует такая возможность. Надо понимать, как они будут интегрированы в общую архитектуру безопасности.

При первых же волнах мобилизации, очевидно, потребуется подкрепление. Откуда брать резервы? Где формировать эти подразделения? Как сейчас необходимо провести первичную подготовку, чтобы как минимум молодые люди могли знать, что из себя представляет автомат Калашникова, пистолет Макарова, метание гранаты. Первичные тактические приемы со стрелковым оружием в первичном подразделении мотострелковом. Это важно. Мы должны взять за правило подготовку молодежи в этом ключе. Будем концентрировать внимание на обороноспособности страны, в связи с этим очень хороший потенциал у нас взаимодействия не только в рамках акции «Орленок», но и в рамках комплекса «Готов к труду и обороне». То самое ГТО, которое было флагманом по подготовке, патриотическому воспитанию молодых людей. Первичный комплекс силовых упражнений на выносливость, на силовую выносливость, на знание строевых приемов, на знание приемов с оружием.

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