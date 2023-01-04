«Отговорки, чтобы ничего не делать». Всегда ли нужно вдохновение, чтобы заниматься творческой работой?
История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Зачастую бывает депрессия, какой-то стресс, кризис. Вероника, вам приходится работать в любых состояниях. Вы зарабатываете своим творчеством себе на жизнь. Вы не можете позволить себе страдать, лежать, потому что нужно снимать репортажи, писать тексты. Как вы справляетесь с этим состоянием? Вы можете как-то отключаться?
Вероника Макаревич, журналист, вдохновляется самой жизнью:
Уже научилась.
Наталья Надольская:
Установки, аффирмации – что используете?
Вероника Макаревич:
Я заметила, что когда у меня первый раз произошла стрессовая ситуация – мне надо было буквально за 20 минут написать текст, синхроны, все расписать. Я собрала себя в кулак, всю волю, села и написала первый в жизни идеальный текст без одной правки от редактора. Я просто сама от себя была в шоке – насколько на адреналине, я не знаю, как это объяснить, у меня сработал мозг. По сей день, уже прошло года четыре, наверное, каждый раз, когда у меня дедлайны какие-то, надо быстро – у меня просто вот так все.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть получается, мы приходим к тому, что музы – ничего этого не нужно, это просто работа над собой?
Вероника Макаревич:
Да, я согласна. Для меня это такие вещи: я раньше была романтиком, верила, а сейчас с каждым годом становлюсь более реалистом, наверное. То есть для меня муза, вдохновение – это какие-то отговорки, чтобы ничего не делать. Потому что ты сидишь: «Я хочу вдохновения. Я не могу ничего сделать, встать, пойти в спортзал». Это просто твое нежелание. Пока ты сам не захочешь по-настоящему, искренне в душе что-то сделать, тебя никто не заставит – это во-первых. Во-вторых, ты просто сам себя не заставишь просто встать с дивана хотя бы.
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