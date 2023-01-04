«Отговорки, чтобы ничего не делать». Всегда ли нужно вдохновение, чтобы заниматься творческой работой?

История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Зачастую бывает депрессия, какой-то стресс, кризис. Вероника, вам приходится работать в любых состояниях. Вы зарабатываете своим творчеством себе на жизнь. Вы не можете позволить себе страдать, лежать, потому что нужно снимать репортажи, писать тексты. Как вы справляетесь с этим состоянием? Вы можете как-то отключаться?

Вероника Макаревич, журналист, вдохновляется самой жизнью:

Уже научилась. Наталья Надольская:

Установки, аффирмации – что используете? Вероника Макаревич:

Я заметила, что когда у меня первый раз произошла стрессовая ситуация – мне надо было буквально за 20 минут написать текст, синхроны, все расписать. Я собрала себя в кулак, всю волю, села и написала первый в жизни идеальный текст без одной правки от редактора. Я просто сама от себя была в шоке – насколько на адреналине, я не знаю, как это объяснить, у меня сработал мозг. По сей день, уже прошло года четыре, наверное, каждый раз, когда у меня дедлайны какие-то, надо быстро – у меня просто вот так все.